Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se proširuju sankcije Rusiji, a državama koje kupuju rusku naftu i gas prete carine od čak 100 odsto.

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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je zakon koji je usvojio Kongres, a kojim se proširuju sankcije Rusiji, saopštila je Bela kuća u petak.

Kako se navodi u saopštenju, američki predsjednik potpisao je zakon 18. septembra. Ovim aktom "odobravaju se i proširuju zakonske sankcije, carine i zabrane protiv Rusije, dok se postojeće sankcije Iranu produžavaju". Time je predlog zakona zvanično stupio na snagu.

Američki Kongres prethodno je odobrio inicijativu kojom se uvode ograničenja najvišem političkom i vojnom rukovodstvu Rusije, državnim kompanijama, kao i sekundarne sankcije trgovinskim partnerima Moskve. Glavni autor zakona bio je američki senator Lindzi Grejem, kojeg je Rusija označila kao teroristu i ekstremistu, a koji je preminuo 11. jula, preneo je TASS.

Prema tekstu zakona, SAD mogu da uvedu carine od 100 odsto državama koje su veliki kupci ruske nafte i gasa. Zakon takođe sadrži mjere za pooštravanje sankcija Iranu.