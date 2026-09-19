Na gostovanju Radniku iz Surdulice Partizan ne može da ima ulogu favorita jer je osvojio manje bodova i ima katastrofalan niz rezultata.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Partizana takmičenje u Superligi Srbije nastavljaju utakmicom 10. kola, a može se reći da crno-ijbeli iz Humske za više od osam decenija postojanja nisu odigrali ovakav meč! Tim Saše Ilića će u subotu uveče (19.00) gostovati Radniku u Surdulici i na toj utakmici neće imati ulogu favorita.

Zvuči potpuno nevjerovatno, ali je tačno - Radnik iz Surdulice trenutno je 6. na tabeli Superlige Srbije, sa 13 osvojenih bodova na devet odigranih mečeva. Partizan zauzima 13. mjesto na tabeli i na osam odigranih utakmica osvojio je tek sedam bodova. Na posljednjih pet mečeva u prvenstvu, crno-bijeli imaju jednu pobjedu i četiri poraza - pa je teško reći protiv koga bi mogli da budu proglašeni za favorita.

Vidi opis Partizanu nikad nije bilo teže, to zna i Saša Ilić: Crno-bijeli više nisu favoriti u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Sa druge strane, Radnik je na posljednjih pet mečeva osvojio čak osam bodova - jedan više nego Partizan u celom dosadašnjem toku sezone. Tim iz Surdulice savladao je Novi Pazar (1:0) i Čukarički (3:1), remizirao protiv Crvene zvezde (0:0) i kiksnuo protiv Zemuna (1:1). Može se reći da ekipa Zorana Rendulića u mnogo boljem raspoloženju čeka meč, dok je Partizan u velikim problemima...

"Partizan je u nikad goroj situaciji skoro u svojoj istoriji, na tabeli je tu gdje je. To su činjenice. Da li je Surdulica teren za vađenje? Za Partizan je pobjeda pod moranje, to mora da ima i kontra-efekat, ali može da bude i dobra stvar, jer smo prije svega stručni štab i ja, a onda i igrači svjesni situacije", rekao je dan pred meč Saša Ilić. Bilo je to i bolno podsećanje navijačima koliko je loš početak crno-bijeli tim imao u Superligi.

Nakon što su u vrlo kratkom roku protiv Partizana slavili IMT i Radnički iz Kragujevca, crno-bijeli su jasne opomene dobili i od Crvene zvezde i Vojvodine - timova koji su po kvalitetu trenutno bolji od njih. Upravo ti mečevi pripremili su Partizan na ono što se sada dešava. Tim iz Humske ulazi u jedan "sasvim običan" meč Superlige bez uloge favorita.

Da li će vještačka podloga na jugu Srbije prijati Partizanu i pomoći mu da izađe iz krize za sada nije poznato, ali je jasno kao dan da nešto mora da se promijeni u Humskoj. Ako uskoro ne bude rezultata, moraće da bude (barem) ostavki koje neće biti opozvane pod pritiskom javnosti.

Meč Radnika i Partizana poslednji je za ove timove pred dvadesetak dana reprezentativne pauze, a okupljanje nacionalnih timova mogli bi da dočekaju u potpuno različitim raspoloženjima. Pobjeda domaćeg tima u Surdulici bi probudila nadu o plamanu u plej-of, a eventualni poraz Partizana ostavio bi crno-bijele na pretposljednjem mjestu i duboko u zoni ispadanja sve do sredine oktobra. To je situacija na koju niko u srpskom fudbalu nije navikao.