Od 14. septembra dizel će posupljati svega 3 centa, dok će cijena benzina ostati ista.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema novom obračunu, kako su saopštili je iz Ministarstva energetike i rudarstva, cijene će iznositi:

Eurosuper 98 – 1,76 eura po litru, Eurosuper 95– 1,72 eura po litru, Eurodizel– 1,90 eura po litru,

Smanjenje akciza na benzin i dizel za 30 odsto ublažiće rast cijena naftnih derivata i veće poskupljenje goriva.

Nove maksimalne maloprodajne cijene važiće od 14. septembra do narednog obračuna.

“Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa Odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja koja je donijeta na danasnjoj sjednici Vlade i Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. Navedene cijene važiće od 15. do 21. septembra 2026. godine”, saopštili su iz Ministarstva.

Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra.