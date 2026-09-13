Na zahtjev radnika kompanije Vektra Boka hotel "Plaža" u Herceg Novom je od sjutra na licitciji po procijenjenoj vrijednosti od 30,74 miliona eura.

Izvor: MONDO

Odluka o prodaji proizašla je iz potrebe da se obezbijede potraživanja bivših radnika Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Boka, s obzirom na to da je račun Vektra Boke u neprekidnoj blokadi, koja iznosi približno deset miliona eura, prenio je ranije RTHN, prenosi "Rtcg".

Pravni zastupnik radnika Jovan Pejović, kazao je ranije da oni ne insisitiraju da potraživanja naplate prodajom hotela Plaža, ali da su se pridružili postupku s obzirom na to da je zakazana prva javna licitacija.

On je saopštio da su bivši radnici HTP Boka do sada su, putem sudskih presuda, uspjeli da naplate oko 95 odsto potraživanja, te da je za grupu od oko 200 bivših zaposlenih preostalo da se naplati još oko 70.000 eura.

Pejović je dodao da iznos od 70.000 eura nije razlog zbog kojeg bivši radnici insistiraju na prodaji hotela Plaža, već da je njihovo zakonsko pravo da svoja potraživanja namire iz imovine dužnika.

Zakazana licitacija dolazi u trenutku kada se nad imovinom Vektra Boke ponovo vode postupci u kojima učestvuje više povjerilaca. Dok bivši radnici HTP Boka pokušavaju da naplate preostalih oko 70 hiljada, istovremeno se otvara pitanje kako će se zaštititi prava sadašnjih zaposlenih sa višemilionskim potraživanjima, ali i ostalih povjerilaca.