Nakon što je poletio iz Holandije i u blizini autoputa A52 ušao u njemački vazdušni prostor, mali četvorosjed se pod još nerazjašnjenim okolnostima srušio na njivu kod mjesta Gerderat i potpuno uništen ostao bez preživjelih.
Tri osobe poginule su u padu malog aviona u ponedeljak u njemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, nedaleko od Erkelenza.
Avion je pao na polje i potpuno je uništen, a od letjelice je ostao gotovo samo rep. Avion "Cesna 172" poletio je u ponedeljak ujutru iz područja sjeverno od Utrehta u Holandiji. Četvorosjed je, nakon toga, u blizini autoputa A52 ušao u njemački vazdušni prostor.
Ubrzo je, oko 11.20 časova, iz za sada nepoznatih razloga došlo do problema sa letjelicom u blizini mjesta Gerderat, nedaleko od Erkelenza. Portparol policije potvrdio je za Bild da su se u letjelici nalazile tri osobe i da nijedna nije preživjela pad.
Erkelenz: 12jähriger Radfahrer in Kreisverkehr angefahren - PKW Fahrer entfernt sich von Unfallstelle - Zeugensuchehttps://t.co/qORJ0M0BA5 Eine Cessna 172 ist am Montagvormittag bei Gerderath abgestürzt. Alle drei Menschen an Bord kamen ums Leben. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.Erkelenz. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Erkelenzer Ortsteil Gerderath sind am Montag drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befanden sich drei Personen an Bord der Maschine. Keiner der Insassen überlebte das Unglück.Das Flugzeug schlug gegen 11.15 Uhr auf einem Feld nördlich von Gerderath auf, unmittelbar vor einem Waldstück im Bereich der Vossemer Straße und Fronderath. Beim Aufprall wurde die Maschine vollständig zerstört. Ein Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte nicht aus.Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk rückten mit einem Großaufgebot an. Auch ein Hubschrauber der Bundeswehr landete am Unfallort. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.Zeugen berichten von ungewöhnlichem Flugverhalten der Maschine zuvorMehrere Augenzeugen hatten die Maschine kurz vor dem Absturz in sehr geringer Höhe gesehen. Ein Zeuge berichtete von ungewöhnlichen Flugbewegungen. Ein anderer sagte, das Flugzeug habe den Kirchturm im nahe gelegenen Gerderhahn in niedriger Höhe passiert. Anschließend sei es mit hoher Geschwindigkeit auf dem Feld aufgeschlagen.Bei der verunglückten Maschine soll es sich um eine einmotorige Cessna 172, auch Skyhawk genannt, handeln.Das Flugzeug war am Morgen gegen 10.26 Uhr auf einem Flugplatz bei Hilversum in den Niederlanden gestartet.Öffentlich zugänglichen Flugdaten zufolge überquerte die Cessna zunächst in konstanter Höhe die deutsch-niederländische Grenze. Nach dem Grenzübertritt verlor sie jedoch deutlich an Höhe und änderte bei Merbeck scharf ihren Kurs. Das letzte Signal wurde gegen 11.17 Uhr aufgezeichnet.Unfallursache bislang offenOb der Pilot eine Notlandung versuchte, ist noch nicht bekannt. Ein Experte aus der örtlichen Flugsportgemeinschaft warnte davor, aus den Zeugenaussagen vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Ungewöhnliche Bewegungen könnten verschiedene Ursachen haben und müssten nicht zwangsläufig auf einen technischen Defekt hindeuten.Ein Anflug auf den Flugplatz Erkelenz gilt als unwahrscheinlich.Für Montag war dort keine Landung angemeldet; zudem sei die Cessna für den Platz zu groß gewesen.Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat Ermittlungen eingeleitet. Fachleute sollen das Wrack und die Spuren am Unfallort untersuchen, um den Flugverlauf und die Ursache des Absturzes zu rekonstruieren. Bis belastbare Erkenntnisse vorliegen, dürfte es mehrere Monate dauern. Ob es in so kleinen Flugzeugen einen Flugschreiber gibt – speziell in dem jetzt verunfallten Flugzeug ist unbekannt.Foto / BerichtHeinsberg Magazin— Heinsberg Magazin - News aus dem Kreis Heinsberg (@NEWS_KR_HS)September 14, 2026
"U avionu su bile tri osobe. Sve tri su poginule u padu", rekao je portparol policije.
Identitet stradalih za sada nije saopšten, dok nadležni utvrđuju šta je dovelo do nesreće. Uzrok pada malog aviona još nije poznat, a istraga je u toku. Mali aerodrom Erkelenz-Kikhoven nalazi se na oko deset kilometara od mjesta nesreće.