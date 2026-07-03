Iz nacionalne avio-kompanije poručili da će javnost naknadno biti obaviještena o razlozima otkazivanja i novim informacijama

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nacionalna avio-kompanija Air Montenegro otkazala je svečani doček novog aviona, koji je bio planiran za danas na Aerodromu Podgorica, prenosi CdM.

Kako prenosi CdM, iz kompanije su saopštili da je događaj otkazan, uz izvinjenje predstavnicima medija, te naveli da će javnost naknadno biti obaviještena o razlozima otkazivanja, kao i o svim daljim informacijama u vezi sa ovim događajem.

„Uz iskreno izvinjenje, obavještavamo Vas da se događaj povodom svečanog dočeka novog vazduhoplova Air Montenegra, planiran za danas, nažalost otkazuje. Javnost će biti naknadno obaviještena o razlozima otkazivanja, kao i o svim daljim informacijama u vezi sa ovim događajem“, saopštili su iz kompanije.

Kako prenosi CdM, ranije je bilo najavljeno da će Air Montenegro danas svečano dočekati četvrti avion u svojoj floti, letjelicu registracije 4O-AOI, na ceremoniji kojoj je trebalo da prisustvuju predstavnici institucija i vazduhoplovnog sektora.