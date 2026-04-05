Kompanija ulaže u razvoj uprkos rastu cijena goriva i globalnim izazovima

Crnogorska nacionalna aviokompanija Air Montenegro sklopila je ugovor o dugoročnom zakupu još jednog aviona tipa “embraer E195”, koji će se floti pridružiti najkasnije sredinom maja, prenosi portal Vijesti.

Izvršni direktor kompanije Vuk Stojanović kazao je da je riječ o tzv. “dry lease” aranžmanu sa leasing kućom TrueNoord, prema kojem kompanija obezbjeđuje posadu, održavanje i osiguranje.

Avion, koji je trenutno registrovan u Danskoj pod oznakom OY-NZO, ranije je letio za brazilsku aviokompaniju Azul, a nakon perioda skladištenja u Brazilu i Njemačkoj, prilagođen je standardima Evropske agencije za vazduhoplovnu sigurnost (EASA).

"Avion je u odličnom tehničkom stanju, sa važećim sertifikatom o plovidbenosti, a dodatna prednost je što su oba motora nedavno remontovana kod proizvođača General Electric, što garantuje stabilnost u narednih pet godina", kazao je Stojanović.

Novi avion, kapaciteta 118 sjedišta, biće četvrti “E195” u floti kompanije i nosiće registarsku oznaku 4O-AOI. Zbog oznake već je dobio nadimak “India” i biće najmlađi avion u floti.

Stojanović ističe da je kompanija već obezbijedila dovoljan broj pilota, kabinskog i tehničkog osoblja za predstojeću ljetnju sezonu, tokom koje će operisati sa ukupno četiri aviona.

"Sa ovim proširenjem Air Montenegro će po kapacitetima dostići i prestići bivšu nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines", rekao je on.

Kompanija bilježi i značajan rast popunjenosti letova – u januaru je prosječan load faktor iznosio 75 odsto, u februaru 76, dok je u martu dostigao čak 82 odsto.

Ipak, poslovanje otežava nagli rast cijena goriva na globalnom tržištu. "Cijena tone avio-goriva porasla je sa 737 na čak 1.525 dolara, što ozbiljno utiče na troškove i cijene karata", upozorio je Stojanović, dodajući da se očekuje i podrška Vlade kako bi kompanija lakše prevazišla ovaj izazov.