Premijer poručio da 30 miliona nije bio trošak već investicija, kompanija posluje profitabilno i održivo

Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro danas bilježi stabilno i profitabilno poslovanje, ističući da se ulaganje države u ovu kompaniju pokazalo kao ispravna odluka.

On je naveo da kompanija, u koju je uloženo 30 miliona eura, sada knjigovodstveno vrijedi 36 miliona, dok je njena tržišna vrijednost, kako tvrdi, znatno veća.

„Kompanija u koju je uloženo 30 miliona eura sada knjigovodstveno vrijedi 36 miliona – a tržišno značajno više – profitabilna je, održiva i nije teret već je na korist državi“, poručio je Spajić.

Kompanija u koju je uloženo €30mil sada knjigovodstveno vrijedi €36mil - a tržišno značajno više - profitabilna je, održiva i nije teret već je na korist državi. Sve to Air Montenegro ostvaruje sa oko 200 radnika, u odnosu na Montenegro Airlines sa skoro 600! Kao što sam i…pic.twitter.com/ADoGyC8eZe — Milojko Spajić (@MickeySpajic)April 7, 2026

Premijer je posebno naglasio razliku u poslovanju u odnosu na nekadašnji Montenegro Airlines, ističući da Air Montenegro ostvaruje rezultate sa znatno manjim brojem zaposlenih.

„Sve to Air Montenegro ostvaruje sa oko 200 radnika, u odnosu na Montenegro Airlines sa skoro 600“, naveo je on.

Spajić je dodao da se sada jasno vidi da je ulaganje države bilo opravdano, uprkos ranijim kritikama.

„Kao što sam i ranije govorio, činjenice najzad izlaze na vidjelo – tada uloženih 30 miliona nijesu trošak nego investicija“, zaključio je premijer.

Njegova izjava dolazi nakon što je menadžment kompanije nedavno saopštio da Air Montenegro bilježi rast broja putnika, stabilizaciju poslovanja i planove za dalji razvoj flote i jačanje operacija.