Fondacija Bankada, pogrešno tumači izvještaj Evropskog parlamenta, koji samo poziva na završetak pravne zaštite Miločerskog parka

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Fondacija Bankada i grupa građana koja se predstavlja kao „zaštitnik Svetog Stefana i Miločera“ pogrešno tumače Izvještaj Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, predstavljajući ga kao potvrdu tvrdnji o navodnim opstrukcijama zaštite Miločerskog parka, prenosi portal Pobjeda.

Kako navodi Pobjeda, u izvještaju izvjestioca Evropskog parlamenta Marjana Šareca Miločerski park pominje se samo u okviru šireg dijela o kulturnoj baštini i prirodnim vrijednostima, dok se Evropski parlament isključivo zalaže za finalizaciju njegove pravne zaštite.

Portal podsjeća da je premijer Milojko Spajić još početkom maja najavio da će Miločerski park postati zaštićeno kulturno dobro, kao i da je postupak zaštite već pokrenut.

Pobjeda ističe da Evropski parlament nije optužio investitore, niti govorio o blokadama, već samo pozvao Crnu Goru da završi postupak zaštite Miločerskog parka.