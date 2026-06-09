Mikić je najavio da će poslanici URA-e podržati formiranje anketnih odbora za slučaj velike željezničke nesreće na Bioču i akciju "Orlov let“.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

,,Pozivamo sve poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore da podrže formiranje Anketnog odbora za Sveti Stefan i Miločer, kako bi se pred očima javnosti utvrdile sve relevantne činjenice u vezi sa odlukama, ugovorima, poravnanjima i postupanjem državnih organa u ovom slučaju", istakao je poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić, piše Antena M.

Mikić je najavio da će poslanici URA-e podržati formiranje anketnih odbora za slučaj velike željezničke nesreće na Bioču i akciju "Orlov let“.

„Smatramo da svako važno pitanje koje opterećuje javnost mora dobiti institucionalni epilog, tako i u slučaju Svetog Stefana tražimo punu transparentnost, odgovornost i utvrđivanje činjenica bez političkih kalkulacija", naveo je Mikić.

,,Sveti Stefan je jedan od najprepoznatljivijih simbola Crne Gore, njene turističke ponude, kulturnog nasljeđa i prirodnog bogatstva. Upravo zato nijedna odluka koja se tiče ovog prostora ne smije biti donesena daleko od očiju građana, niti bez pune institucionalne i javne kontrole", dodali su iz URA, prenosi Antena M.

URA smatra da je Anketni odbor na ovu temu pitanje odgovornosti prema građanima, mještanima Svetog Stefana koji to zahtijevaju, Budvi i ukupnom javnom interesu Crne Gore.

Građani imaju pravo da znaju ko je, kada, na osnovu kojih procjena i u čijem interesu donosio odluke koje se tiču jednog od najvrednijih resursa naše države.

,,Pozivamo poslanike vlasti i opozicije da pokažu političku zrelost i podrže ovu inicijativu i istu potpišu. Ko nema šta da krije, nema razloga da se plaši utvrđivanja činjenica", naglasili su iz Pokreta URA.

Kažu i da Sveti Stefan mora biti sačuvan kao javni, državni i nacionalni interes, a ne da bude rezultat zatvorenih dogovora, političkih kalkulacija ili aranžmana koji nijesu dovoljno objašnjeni građanima.

„Formiranje Anketnog odbora je minimum odgovornosti prema jednom od najljepših i najvažnijih prostora Crne Gore. Zato očekujemo da ova inicijativa dobije potrebnu podršku poslanika", zaključio je Mikić.