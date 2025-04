Riječ je o kupalištu koje je ova kompanija držala u zakup više od decenije, ali je na minulom tenderskom postupku izgubila.

Zakupac hotelskog kompleksa Sveti Stefan - Miločer, kompanija grčkog biznismena Petrosa Statisa "Adriatic properties" uložila je komisiji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom prigovor na tenderski postupak kojim se daje na korišćenje kupalište na lijevoj svetostefanskoj plaži, ispod kafea "Pod murvom", zatraživši da se poništi odluka, pišu Vijesti.

Riječ je o kupalištu koje je ova kompanija držala u zakup više od decenije, ali je na minulom tenderskom postupku izgubila.

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, Komisija javnog preduzeća prvorangirala je ponudu "Star car company" koja je ponudila 127.000 eura, drugorangirana ponuda je bila firme "Mornea group", trećerangirana je "Pastro", četvorangirana "Calfornia Montenegro", dok je ponuda od 40.000 eura kompanije "Adritic properties" bila petorangirana.

U prigovoru u koji su "Vijesti" imale uvid, iz "Adriatic propertries" istakli su da su "izvršene bitne povrede odredba upravnog postupka, pogrešna primjena materijalnog prava, te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje".

U prigovor navode da Morsko dobro u javnom pozivu nije propisalo način na koji će se do ove lokacije dolaziti, već navode da plaži koja je predmet javnog poziva prilaz nije slobodan i da se prelazi preko tuđih parcela kao i parcela koje su pod zakupom Adriatic Propertiesa.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je javni poziv u kojme je naznačena lokacija 21C, međutim nije propisao način na koji će se doći do pomenute lokacije. Dakle, javni poziv ne sadrži sve neophodne informacije u vidu načina prilaza pomenutoj lokaciji, odnosno javnom je navedeno sljedeće.

"Lokacijama se pristupa preko postojećih staza i pristupnih komunikacija, a izuzetno ukoliko se pristupna staza nalazi na privatnoj parceli ili ukoliko ne postoji pristupni put, teret obezbjeđenja prolaza je na izabranom ponuđaču, kroz pribavljanja saglasnosti od vlasnika privatne parcele ili kroz obezbjeđivanje alternativnog pristupa kopnom, odnosno morme u skladu sa pozitivnim propisima", piše u prigovoru "Adriatic proiperties" i dodaju:

"Pomenuto je ključno budući da do plaže koja je predmet javnog poziva prilaz nije slobodan, već se prelazi preko tuđioh parcela, kao i preko parcela koje su pod zakupom 'Adritic properties'. Kako do lokacije 21C ne postoji alternativan pristup kopnom, a i morem, te da saglasnosti vlasnika, zakupca parcela preko kojih bi se moglo prići pomenutom kupalištu nema, to se ovakva odluka JP 'Morsko dobro' mora poništiti“, piše u prigovoru.

Kako ističu ovakvom odlukom, bez saglasnosti i bez alternativne mogućnosti prilaska "direktno bi se zadiralo u svojinska i obligaciona prava njihovih nosilaca". Predlažu da drugostepena komisija poništi odluku o ranigarnju ponuda, prenose Vijesti.

Do sada je kao glavni uslov za otvaranje grad hotela "Sveti Stefan" i Vile Miločer iz kompanije "Adritic properties" isticano zatvaranje prilaza, šetališta, iznad Kraljičine plaže.