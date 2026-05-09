U probni rad pušten je najvažniji energetski projekat u savremenoj istoriji Crne Gore – vjetroelektrana Gvozd, prenosi RTCG.

Koliko je to bitno za Crnu Goru najbolje govori podatak da će proizvoditi dovoljno električne energije za oko 25 hiljada domaćinstava. Poboljšaćemo tako i energetsku nezavisnost, ali i povoljno uticati na životnu sredinu.

Premijer Milojko Spajić rekao je na svečanosti povodom puštanja u probni rad vjetroelektrane Gvozd da su ulaganja u energetiku prioritet, jer je to naša velika razvojna šansa.

“Zato odmah nastavljamo sa drugom fazom. Gvozd je ključni projekat na našem putu zelene tranzicije i postaće najveća vjetroelektrana u Crnoj Gori. Štitimo životnu sredinu, jer će se ovom vjetroelektranom smanjiti emisije štetnih gasova ekvivalentne onome što proizvede preko 60.000 automobila”, rekao je Spajić.

Podsjetimo, Crna Gora nakon četiri decenije dobija prvi obnovljivi izvor energije u državnom vlasništvu, što će doprinijeti boljoj stabilnosti i sigurnosti našeg energetskog sistema. Izgradnja elektrane finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 82 miliona eura.