Premijer Milojko Spajić napisao je na društvenoj mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate, koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost.
“Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava”, napisao je Spajić.
Montenegro condemns in the strongest terms unprovoked attacks on the UAE, which constitute a serious escalation, and endanger fragile regional stability. We stand firmly with our friends and call for the immediate cessation of all hostilities.— Milojko Spajić (@MickeySpajic)May 4, 2026