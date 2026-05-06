Izvor: Vlada Crne Gore

Konzorcijum koji čine kompanije Briv Construction, Hering, Herc gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo odlukom Monteputa izabrani su za projektanta i izvođača radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja, dionica Markovići – Lastva Grbaljska (obilaznica Budve) – prva faza, saopštio je predsjednik Vlade Crne Gore, Milojko Spajić.

Premijer navodi da ponuđena cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196.257.041,22 eura, dok je rok za završetak 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

“Izgradnja brze saobraćajnice koja će povezivati magistralne puteve Podgorica–Budva i Budva–Tivat znatno će doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjenju saobraćajnih gužvi i unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju”, napisao je premijer u objavi na mreži X.

Kako zaključuje, tender za ovaj projekat raspisan je krajem oktobra prošle godine, a trajao je do kraja februara.