Ekonomski analitičar Davor Dokić procjenjuje da bi pad cijena goriva mogao uslijediti zbog smirivanja situacije na Bliskom istoku

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pad cijena goriva moguć zbog smirivanja situacije na Bliskom istoku, dok odluka Vlade o akcizama ostaje ključni faktor

Eurodizel, koji se dominantno koristi u Crnoj Gori, mogao bi od narednog utorka biti jeftiniji za čak devet centi, procijenio je ekonomski analitičar Davor Dokić za Pobjedu, prenosi CdM.

Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka, cijena dizela iznosi 1,71 euro, što je za tri centa više nego sedmicu ranije, dok su eurosuper 98 i 95 poskupjeli za po četiri centa i trenutno koštaju 1,65, odnosno 1,61 euro.

Bez smanjenja akciza cijene goriva bile bi više za dodatnih 17 centi po litru, navodi Dokić.

On ocjenjuje da kretanja na svjetskim berzama ukazuju na smirivanje situacije na Bliskom istoku, što bi moglo dovesti do pojeftinjenja goriva i u Crnoj Gori, ukoliko Vlada ne promijeni posljednju odluku o akcizama donesenu 28. aprila.

Vlada je tada, sedmicu nakon što je odlučila da akcize na dizel smanji za 35 odsto, ipak izmijenila odluku i odredila umanjenje od 30 procenata. Zbog toga je dizel tada pojeftinio samo jedan cent, umjesto očekivana četiri.

Ta odluka trebalo bi da važi do 26. maja.

Podsjeća se da je Vlada još u martu smanjila akcize na dizel za 50 odsto, a ta mjera bila je na snazi mjesec dana, do 20. aprila.

Nakon toga uslijedila je nova odluka o umanjenju akciza za 35 odsto, ali je već sedmicu kasnije ponovo izmijenjena.

Ovakvi potezi izazvali su reakcije opozicije, koja je ocijenila da je riječ o nekorektnom odnosu prema građanima.

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša problematizovao je način na koji je Vlada mijenjala odluke o visini akciza na dizel gorivo, prenosi CdM.