Njemačka ima strateške rezerve kerozina za još nekoliko mjeseci, ali bi njene avio-kompanije mogle imati probleme sa snabdijevanjem ako se kriza u Ormuskom moreuzu nastavi, rekao je za Hinu njemački ministar saobraćaja Patrik Šnider.

"Njemačka ima strateške rezerve kerozina za još nekoliko mjeseci", rekao je ministar u Lajpcigu, gdje je u četvrtak prisustvovao samitu Međunarodnog transportnog foruma (ITF), međuvladine organizacije sa 72 zemlje.

Ljetnja sezona pred vratima, hiljade otkazanih letova

Krajem mjeseca počinje ljetnja turistička sezona. U maju su avio-kompanije otkazale 13.000 letova širom svijeta zbog drastičnog povećanja cijene mlaznog goriva, koje uglavnom ulazi u Evropu kroz Ormuski moreuz.

"Njemačka proizvodi 50 odsto kerozina i uvozi 50 odsto, uglavnom sa Bliskog istoka. Međutim, ako kriza u Ormuskom moreuzu potraje, avio-kompanije bi mogle imati problema, rekao je Šnider, dodajući da su rezerve dovoljne za naredne ljetnje mjesece.

Lufthanza otkazuje 20.000 letova

Njemačka avio-kompanija Lufthanza saopštila je 21. aprila da će do oktobra ukloniti 20.000 kratkih letova iz svog rasporeda, "što je ekvivalentno približno 40.000 metričkih tona mlaznog goriva, čija se cijena udvostručila od izbijanja sukoba u Iranu". Kroacija erlajns je takođe najavio smanjenje broja letova, mada nije otkrio o kom broju se radi, prenosi Index.