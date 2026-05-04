Od sjutra, 5. maja 2026. godine, na benzinskim pumpama u Crnoj Gori važiće nove, više cijene naftnih derivata. Prema najnovijem obračunu, sve vrste goriva biće skuplje za tri do četiri centa po litru.

​Najveći porast bilježe obje vrste benzina. Eurosuper 98 i Eurosuper 95 poskupljuju za po četiri centa, pa će njihova nova cijena iznositi 1,65 eura, odnosno 1,61 euro po litru.

​Cijena Eurodizela raste za tri centa i od sjutra će iznositi 1,71 euro. Za isti iznos poskupljuje i lož ulje, čija će nova cijena biti 1,81 euro po litru.

Ovaj obračun cijena urađen je u skladu sa Odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Akciza za bezolovni benzin trenutno iznosi 412 eura na 1.000 litara (0,412 eura po litru), dok za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo iznosi 308 eura na 1.000 litara (0,308 eura po litru).

​Naredni obračun će se obaviti za sedam dana, u skladu sa trenutnom dinamikom usklađivanja cijena naftnih derivata.