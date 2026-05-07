Predlozi ugovora o saradnji na organizaciji dva festivala između opština Ulcinj i Budva sa DOO "My EXIT adventure" iz Novog Sada u skladu su sa Zakonom o kontroli državne pomoći, ocijenila je Agencija za zaštitu konkurencije (AZK).

Za festival u Ulcinju u prvoj polovini jula i "Sea dance" u Budvi u avgustu Vlada Crne Gore i opštine Ulcinj i Budva daće ukupno 2,8 miliona eura, dok će kompletna organizacija festivala "My EXIT to Montenegro" koštati 3,9 miliona eura, prenosi Dan.

Ministarstvo turizma će dodijeliti milion i po, Opština Budva milion eura, a Opština Ulcinj 300 hiljada eura.

Agencija je donijela rješenje na osnovu prijave Ministarstva turizma, na čijem čelu je Simonida Kordić, koje je u prijavi navelo procjenu da će organizovanje oba festivala koštati 3,9 miliona eura.

" Festivali će biti podržani kroz državnu pomoć u maksimalnom planiranom iznosu do 2.800.000 eura, a ostatak potrebnih sredstava "My Exit adventure" će obezbijediti na različite načine, ali ne iz javnih sredstava (koja se direktno ili indirektno dodjeljuju iz javnih sredstava), te sopstveno učešće od najmanje 20 odsto neće imati elemente državne pomoći " piše u rješenju koje je potpisao predsjednik Savjeta Dragan Damjanović.

Agencija cijeni da ovo znači da je intenzitet državne pomoći 71,79 odsto od opravdanih troškova, što je u skladu sa članom 53. stav 8 Regulative koja dozvoljava maksimalni iznos pomoći u visini od 80 odsto opravdanih troškova, ukoliko pomoć ne prelazi dva miliona eura (po jednom događaju – festivalu), pored toga što iznos pomoći ne prelazi iznos koji je nužan za pokriće operativnih gubitaka i opravdane dobiti tokom odgovarajućeg perioda, a što se obezbjeđuje unaprijed, na osnovu realnih projekcija, ili kroz mehanizam povraćaja sredstava, piše Dan.

"Dodatno, operativna pomoć za kulturu i očuvanje baštine dozvoljena je u iznosu do 75 miliona eura, po privrednom društvu, po godini, saglasno članu 4. stav 1. Regulative, zbog čega je Agencija ugovore ocijenila usklađenim i u ovom dijelu" piše u rješenju.

Agencija je navela da, analizirajući svrhu planirane državne pomoći, konstatovala da se radi o državnoj pomoći za kulturu i očuvanje kulturne baštine, te je dostavljene ugovore cijenila kroz odredbe Regulative Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. juna 2014. godine o proglašavanju određenih kategorija pomoći usklađenim sa unutrašnjim tržištem, u primjeni člana 107 i 108 Ugovora, koja se u Crnoj Gori primjenjuje kao Prilog 7A Pravilnika o listi pravila državne pomoći.

" Ugovorima se ne predviđa dodjela državne pomoći za djelatnosti povezane sa izvozom u treće zemlje ili države članice, odnosno pomoć neposredno povezanu sa izvezenim količinama, uspostavljanjem i radom distributivne mreže ili drugim tekućim troškovima povezanim sa izvoznom djelatnošću, niti je predviđeno da se prednost daje upotrebi domaće robe u odnosu na uvezenu robu, čime je ispunjen preduslov primjene Regulative" piše u rješenju, prenosi Dan.

Ugovorom je precizirano da se novčana sredstva moraju koristiti namjenski i isključivo za operativne troškove, poput najma ili zakupa nekretnine i mjesta događaja, putne troškove, troškove smještaja, materijala i robe povezane sa festivalima, troškove promocije i troškove koji su nastali kao direktna posledica organizovanja festivala.