Opština Budva isplatiće milion eura za organizaciju velikog muzičkog spektakla - Sea Dance festivala koji se nakon tri godine ponovo vraća u metropolu turizma, a ulazak na spektakl se neće naplaćivati.

Izvor: Sea Dance

To je “Vijestima” potvrđeno u kabinetu predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića.

Festival koji je prvobitno bio organizovan početkom ljeta na plaži Jaz, da bi se potom odlukom gradskih oca preselio u Buljaricu, sa terminom održavanja krajem ljeta, kako je “Vijestima” potvrđeno, ove godine biće održan u Bečićima, pišu Vijesti.

Termin održavanja će biti kraj avgusta, početak septembra, a da se karte, osim VIP ulaznica, neće naplaćivati potvrđeno je “Vijestima” i iz opštine i od organizatora festivala.

Organizatori očekuju posjetu od preko 100.000 ljudi tokom tri dana festivala, a vjerovatno i više. Pored tri glavne festivalske večeri, biće organizovano i više manjih događaja uoči festivala, tako da će ukupno trajanje programa biti sedam dana, sa ciljem maksimizacije dolaska turista i broja noćenja. Od najavljenih minimum 210.000 noćenja, najmanje dvije trećine biće ostvarene u Budvi, uz očekivani prihod za lokalnu turističku privredu od najmanje 25 miliona eura, a vjerovatno i znatno više.

Da novca ima u gradskoj kasi za održavanje glamuroznih manifestacija, pobrinuo se Jovanović. Upravo je on taj koji je na budžet za ovu godinu podnio amandman, kojim je tražio da se za manifestcije ove godine iz gradske kase izdvoji čak 3,6 miliona eura, što su odbornici prihvatili.

Prvobitno je bilo predviđeno 1,6 miliona eura, a Jovanović je 31. decembra prošle godine, na sjednici lokalnog parlamenta, kada se na dnevnom redu našla odluka o budžetu dostavio amandman da se suma uveća za još dva miliona eura, što je aminovalo 18 odbornika (Budva naš grad, DPS, PzP i PES).

“Navedena sredstva u iznosu od 2.000.000 eura predstavljaju neophodan i strateški važan ulog u dalji razvoj i unapređenje turıstičke ponude grada Budve. Planirana sredstva biće usmjerena na organizaciju brojnih kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija, čiji je primarni cilj produženje turističke sezone, povećanje broja posjeta u pred i postsezonskom periodu, kao i dodatna diverzifikacija turističkog proizvoda grada. Sve buduće manifestacije biće realizovane u bliskoj saradnji sa Turističkom organizacijom Budve, kao i sa relevantnim subjektima turističke privrede grada, čime se obezbjeđuje sinergijski pristup, racionalno korišćenje sredstava i maksimalan efekat uloženih investicija. Poseban akcenat biće stavljen na manifestacije koje imaju potencijal da privuku različite ciljne grupe turista, unaprijede imidž Budve kao cjelogodišnje destinacije i doprinesu ravnomjernijem razvoju lokalne ekonomije”, naveo je Jovanović tada “Vijestima”.

On je naglasio da će ulaganje od 3,6 miliona eura omogućiti bolju valorizaciju svih turističkih potencijala grada Budve, uključujući kulturno-istorijsko nasljeđe, sportsku infrastrukturu i savremene sadržaje.

“Dok će istovremeno značajno unaprijediti turističku promociju i vidljivost grada na domaćem i međunarodnom tržištu. Na taj način, predmetna sredstva ne predstavljaju trošak, već dugoročnu investiciju u održiv razvoj turizma i ukupni ekonomski prosperitet Budve”, obrazložio je prvi čovjek Budve, prenose Vijesti.

Sea Dance se održavao od 2014. do 2020. na plažama Jaz i Buljarica kao svojevrsni produžetak Exit festivala, a u sklopu manifestacije Exit Adventure, te u Crnu Goru doveo neke od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda kao što su The Prodigy, Skrillex, Šon Pol, Jamiroquai i drugi.

Ovaj festival je još od svog prvog izdanja pozicionirao Crnu Goru na evropskoj festivalskoj mapi, dovodeći neka od najvećih svjetskih muzičkih imena, a već nakon debija donio joj i prestižnu evropsku festivalsku nagradu za Najbolji evropski festival u kategoriji do 40.000 posjetilaca dnevno.

Vlada Crne Gore prekjuče je saopštila je da je odobrila 1,5 miliona eura podrške za međunarodne ljetnje muzičke festivale 2026, čime su stvoreni uslovi da EXIT festival narednog ljeta bude održan u Crnoj Gori.

“Organizacija dva velika međunarodna muzička događaja pod zajedničkim nazivom ‘EXIT to Montenegro’ u Ulcinju u prvoj polovini jula i “Sea Dance” festivala u Budvi krajem avgusta, ima potencijal da generiše mjerljive ekonomske koristi za turističku privredu i širu ekonomiju, uz veoma snažan promotivni efekat na globalnom nivou”, navodi se u Informaciji, kazali su iz Vlade.

Prema procjenama, kazali su iz Vlade, očekuje se da oba događaja zajedno generišu najmanje 210.000 noćenja i preko 40 miliona eura direktne turističke potrošnje.

“Predložena javna podrška iznosi 1,5 miliona eura iz državnog budžeta, uz dodatnu podršku od opština Budva i Ulcinj. Realizacijom ovog projekta Crna Gora ima namjeru da se pozicionira kao jedan od lidera manifestacionog turizma u Evropi, turističke grane koja već sada generiše više od 100 milijardi eura godišnje globalno”, naveli su iz Vlade.