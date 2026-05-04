Sea Dance festival saopštio je da se planirani Exitov događaj u Ulcinju neće održati u Tihoj zoni.

Reagujući na tekst "Decibeli koče Exit u Ulcinju", objavljen danas na portalu i u novini "Vijesti" saopštili su da se događaj neće održati ni u neposrednoj blizini Tihe zone, već, kako kažu, na lokaciji koja je kilometrima udaljena od nje.

"Organizacija festivala planira se u punoj koordinaciji sa nadležnim institucijama, uz poštovanje svih zakonskih procedura, ekoloških standarda i mjera zaštite prirode. Javnost će o tačnoj lokaciji i svim relevantnim detaljima biti blagovremeno obaviještena u narednom periodu", saopšteno je iz Sea Dance festivala.