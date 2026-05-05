Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore zatražio je poništenje rješenja Opštine Herceg Novi, kojim je izdata građevinska dozvola kompaniji “Carine”, za nasipanje plaže ispod njihovog hotela u Baošićima. Sudbina ove dozvole je u rukama Glavnog administratora Opštine Nenada Đorđevića, koji će odluku donijeti nakon pribavljanja dodatne papirologije od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Morskog dobra i Uprave za pomorsku sigurnost, pišu Vijesti.

To je “Vijestima” zvanično potvrdio Đorđević.

Kompanija “Carine” biznismena Čedomira Popovića započela je radove nasipanja i betoniranja plaže ispod njihovog budućeg hotela u Baošićima, bez pribavljenih konzervatorskih uslova i saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara - zbog čega je ta institucija sredinom februara naložila hitnu obustavu radova. Uprava je to tražila jer se radovi izvode u UNESCO zaštićenoj zoni područja Kotora i mimo propisanih procedura, dok je na mjestu nekadašnje plaže od 1.500 kvadrata sada nasuta površina od 12.500 kvadrata.

Popović je “Vijestima” tada kazao da rješenje o zabrani nisu primili, da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. On i sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Opštine Herceg Novi Vladislav Velaš uhapšeni su krajem februara zbog sumnji u nelegalnu gradnju i zloupotrebu složbenog položaja, dok je podnijeta i krivična prijava protiv firme “Carine”.

Iz Uprave policije je nakon hapšenja saopšteno da sumnjaju da je Popović gradio rizorte u Kumboru, Đenovićima i Baošićima, i uređivao plažu, suprotno zabrani građenja i bez potrebne propisane tehničke dokumentacije, dok su na više objekata prekoračeni dozvoljeni gabariti i spratnost. Velaš je nakon saslušanja pušten da se brani sa slobode, dok je Popović u pritvoru bio do kraja aprila.

Đorđević je naglasio da je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović 19. marta podnijela zahtjev za poništenje rješenja Sekretarijata za urbanizam i građevinsku inspekciju kojim je izdata građevinska dozvola, dok je predlog dopunjen sredinom aprila - uz tvrdnju da je rješenje nezakonito i da ga treba ukloniti iz pravnog poretka.

“S obzirom da uz predlog za poništavanje građevinske dozvole nisu dostavljeni dokumenti koji potvrđuju neke navode, Glavni administrator kao drugostepeni organ, ovlašćen za vršenje upravnog nadzora, obratio se Upravi za zaštitu kulturnih dobara, kao i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom za dostavljanje relevantne dokumentacije i upotpunjavanja činjenične građe. Nakon dopune predloga zatraženi su i podaci od Uprave za pomorsku sigurnost. Nakon dostavljanja svih traženih podataka od subjekata koji su relevatni za odlučivanje, Glavni administrator će donijeti meritornu odluku povodom predloga Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za poništavanje pravnosnažnog rješenja za uređenje djelimično uređenog kupališta u Baošićima...”, kazao je Đorđević.

Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara su “Vijestima” u februaru kazali da je plaža dio zaštićene okoline Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji je upisan na listu svjetske baštine UNESCO-a, te da su u avgustu 2023. godine izdali rješenje o konzervatorskim uslovima za potrebe izrade urbanističko-tehničkih uslova za plažu. “Carine” su se na to rješenje žalile Ministarstvu kulture i medija, koje je u januaru 2024. žalbu odbilo kao neosnovanu.

Stručnjaci Uprave su zatim sredinom februara ove godine izašli na teren i provjerili radove na ovoj plaži i utvrdili da nisu dobili zahtjev za izdavanje saglasnosti na konzervatorski projekat, jer je po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara i izgradnji objekata - saglasnost uslov za dobijanje građevinske dozvole. Oni su pojasnili da je rješenje o konzervatorskim uslovima u martu prošle godine dostavljeno i Ministarstvu prostornog planiranja, zbog donošenja odluke Morskog dobra o raspisivanju tendera za ovu plažu, prenose Vijesti.

Istakli su da je konzervatorskim uslovima propisano da se mora očuvati vrijednost i karakteristika obale sa pontama, mandraćima i kupalištima, bez promjene njene linije, ali da im nikada nije dostavljena projektna dokumentacija na saglasnost.

Popović je tvrdio da na ovom mjestu nema kulturnih dobara i da prostor nije pod zaštitom, da su dobili saglasnost za mandrać jer je mjesna zajednica tražila da se sredi zbog lošeg stanja, da vode računa o zaštiti postojećeg stanja i izgledu obale i koriste prirodni kamen za nasipanje.

Velaš je “Vijestima” saopštio da su “Carine” uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje kupališta u Baošićima, dostavile kompletnu zakonom propisanu dokumentaciju, uključujući ugovor o zakupu morskog dobra, saglasnosti nadležnih institucija i revidovani glavni projekat, pa je dozvola sredinom januara izdata u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Agencija za zaštitu životne sredine je sredinom januara ove godine odlučila da “Carine” za uređenje plaže ne moraju da izrade Elaborat procjene o uticaju na životnu sredinu za taj projekat. Ova firma je ugovor sa Morskim dobrom o zakupu obale, potpisala krajem novembra prošle godine, a zaključen je najviše na 30 godina.

