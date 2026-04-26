“Carine” nisu poštovale zabranu, već su nastavile izgradnju hotela, a koji je znatno “probio” dozvoljenu spratnost i sagrađen je mimo važećih urbanističko-tehničkih uslova za tu lokaciju.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (MEPU), kao drugostepeni organ, prihvatilo je žalbu kompanije “Carine” iz Podgorice i poništilo rješenje urbanističko-građevinske inspektorke Direktorata za inspekcijski nadzor od 6. aprila, a kojim je, pored ostaloga, produžena zabrana izvođenja radova na gradilištu u Baošićima, izrečena još u oktobru 2024.

“Carine” nisu poštovale zabranu, već su nastavile izgradnju hotela, a koji je znatno “probio” dozvoljenu spratnost i sagrađen je mimo važećih urbanističko-tehničkih uslova za tu lokaciju.

“Žalba se usvaja. Poništava se rješenje urbanističko-građevinske inspektorke MEPU - Direktorata za inpekcijski nadzor - Direktorata za urbanistički nadzor od 6. 4. 2026. i predmet vraća istom organu na ponovni postupak i odlučivanje”, stoji u rješenju koji je Odjeljenje za drugostepeni postupak MEPU donijelo 22. aprila, prenose Vijesti.

Rješenje koje je, kako se pored ostalog navodi, doneseno i po “ovlašćenju ministra... od 28. 1. 2026. godine”, potpisala je “ovlašćeno službeno lice” Dubravka Pešić.

Na čelu MEPU je ministar Slaven Radunović (Nova srpska demokratija), a kompaniju “Carine” vodi njen vlasnik i direktor, podgorički biznismen Čedomir Popović. On je nedavno, nakon isteka zakonskog roka od 30 dana, pušten iz pritvora, u koji je stavljen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom 24. marta.

Pred ODT Herceg Novi u toku je pretkrivični postupak protiv Popovića, kojem se upravo zbog slučaja u Baošičima, na teret stavlja produženo krivično djelo građenje objekta bez prijave i potrebne dokumentacije. Iz ODT Herceg Novi su saopštili da u ovom slučaju još nije završen postupak izviđaja.

“Do sada je sprovedeno geodetsko vještačenje, dok je u toku arhitektonsko vještačenje koje, zbog kompleksnosti i obimne dokumentacije, nije bilo moguće okončati u kratkom roku”, precizirano je.

Zbog toga, kako ističu, nijesu postojali zakonski uslovi za produženje pritvora Popoviću.

Tužilaštvo tereti Popovića za nelegalno nasipanje 14 hiljada kvadratnih metara mora, pišu Vijesti.

Sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Opštine Herceg Novi Vladislav Velaš i Popović uhapšeni su 23. marta zbog nelegalne gradnje u Baošićima. Velaš je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i nakon saslušanja u tužilaštvu pušten je da se brani sa slobode...

Skoro istovremeno, MEPU je u drugostepenom upravnom postupku, pokrenutom po žalbi “Carina”, poništilo rješenje sopstvene građevinsko-urbanističke inspektorke koja je 6. aprila, pored ostalog, produžila mjeru zabrane gradnje hotela u Baošićima, izrečenu još 1. oktobra 2024. godine, a koju Popovićeva kompanija nije poštovala. Urbanističko-građevinska inspekcija je 20. marta zapečatila gradilište, jer investitor nije otklonio utvrđene nepravilnosti. Inspektorka je, pored toga, sada već ukinutim rješenjem, prekinula postupak inspekcijskog nadzora nad gradilištem u Baošićima do okončanja postupka za eventualnu legalizaciju na divlje podignutog dijela hotela, a koji su “Carine” 25. marta ove godine pokrenule kod Uprave za legalizaciju bespravnih objekata MEPU.

U žalbi koju je podnijela MEPU, kompanija “Carine” je, pored ostalog, ustvrdila da je inspekcija “mogla prekinuti postupak nadzora samo za dio objekta za koji je pokrenut postupak legalizacije”.

“U odnosu na ostali, pretežni dio objekta, u postupku inspekcijskog nadzora trebalo je konstatovati da su otklonjene nepravilnosti utvrđene rješenjem o zabrani građenja od 1. 10. 2024. godine jer je objekat u grubim građevinskim radovima izgrađen u skladu sa idejnim rješenjem na koji je data saglasnost glavnog državnog arhitekte, pa u smislu člana 155 Zakona o upravnom postupku, treba obustaviti postupak inspekcijskog nadzora i dozvoliti nastavak gradnje na ovom pretežnom dijelu objekta”, naveli su pravni zastupnici kompanije “Carine” iz advokatske kancelarije Durutović, Vuksanović i Kraljević iz Podgorice, prenose Vijesti.

Međutim, dalje u žalbi oni priznaju da je prilikom kontrole gradilišta 18. marta, urbanističko-građevinska inspekcija konstatovala da su otklonjene ranije konstatovane nepravilnosti koje su rezultirale izricanjem zabrane građenja 1. oktobra 2024. “osim što revidovani glavni projekat nije u skladu sa idejnim rješenjem na koji je data saglasnost glavnog državnog arhitekte u pogledu broja etaža, zbog čega je inspekcijskim nadzorom od 20. 3. 2026. sprovedeno rješenje o zabrani građenja pečaćenjem predmetnog objekta jer nije otklonjena nepravilnost konstatovana zapisnikom od 18. 3. 2026”.

Zastupnici kompanije “Carine” su u žalbi naveli da, imajući to u vidu kao i “činjenicu da će se prekoračenje spratnosti u građenju otkloniti u postupku legalizacije”, smatraju da “ne postoje razlozi za dalju zabranu izvođenja radova na preostalom dijelu objekta”.

“U situaciji kada je objekat izgrađen u grubim građevinskim radovima, a izvedena spratnost je u skladu sa idejnim rješenjem na koje je data saglasnost glavnog državnog arhitekte, bespredmetno je raditi novi glavni projekat radi usaglašavanja”, naveli su advokati, što je drugostepeni organ, MEPU, i prihvatio, te poništio rješenje sopstvene urbanističko-građevinske inspektorke, konstatujući, pored ostaloga, da je to njeno rješenje “donijeto na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog propisa jer stanje u spisima predmeta ne upućuje na odluku datu u dispozitivu žalbenog rješenja”.

Prema nalazu inspektorke, u momentu pečaćenja gradilišta 20. marta na objektima su se izvodili fasaderski i završni zanatski radovi, lamela A je izgrađena u spratnosti od 10 etaža, od čega su sedam nad zemljom, a lamele B i C u spratnosti od po devet etaža, pišu Vijesti.

Uprava za legalizaciju bespravnih objekata MEPU je postupajući po zahtjevu “Carina” od 25. marta da se legalizuje na divlje sagrađeni dio hotela u Baošićima, navela da taj “objekat zadovoljava opšte uslove za legalizaciju”, te da će oni kao organ u narednom periodu “sprovoditi radnje propisane Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata”.

Međutim, ista ta Uprava je 8. aprila donijela rješenje kojim je prekinula postupak legalizacije hotela, “do donošenja Menadžment plana i Studije zaštite u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora”.

Ipak, drugostepeni organ MEPU je usvojio žalbu “Carina” i poništio rješenje građevinsko-urbanističke inspektorke kojim je, pored ostalog, produžena i zabrana izvođenja radova na gradilištu u Baošićima, a sopstvenu inspekciju MEPU je uputilo da eventualno mogu podnijeti tužbu Upravnom sudu u roku od 20 dana.