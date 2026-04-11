Uprava kompanije „Carine“ d.o.o. oglasila se povodom aktuelnih dešavanja i medijskih objava u vezi s poslovanjem u Boki Kotorskoj, i saopštila da su se oslonili na odluke Vlade i lokalnih institucija i postupali u okvirima dobijenih saglasnosti, prenosi CdM.

Saopštenje prenosimo integralno:

“Kao porodična kompanija, koja decenijama investira isključivo u Crnu Goru, smatramo važnim da u ovom trenutku pružimo dodatni kontekst i ukažemo na činjenice od značaja za razumijevanje situacije.

Prije svega, želimo da naglasimo da kompanija „Carine” više od tri decenije gradi status jednog od najpouzdanijih subjekata u crnogorskoj privredi, vodeći računa o redovnom plaćanju svih poreza i obaveza prema budžetu Crne Gore, što potvrđuje i naš status na bijeloj listi poreskih obveznika, ali i status najvišeg nivoa kreditne sposobnosti i pouzdanosti klijenta kod vodećih banaka.

Svjesni značaja društvene odgovornosti, ulagali smo konstantno u lokalnu zajednicu i zajedno gradili održiv i kvalitetan ambijent za život, pri čemu smo kao kompanija samo u prethodnih nekoliko godina u te inicijative investirali više od milion eura.

Naša kompanija je u sve svoje projekte, pa tako i u projekte all-inclusive rizorta u Baošićima, plaži, ali i rizorta u Kumboru, ušla uz poštovanje svih administrativnih procedura.

Dosadašnji radovi na svim navedenim projektima izvođeni su na osnovu prijava gradnje, građevinskih dozvola i rješenja izdatih od strane nadležnih organa, te u potpunosti u skladu s aktuelnim prostornim planom i njegovim smjernicama. Kao investitori, oslonili smo se na odluke Vlade Crne Gore i lokalnih institucija i postupali u okvirima dobijenih saglasnosti.

Porodica Popović i kompanija „Carine“ su stvarali nove vrijednosti inspirisani vrijednostima Boke Kotorske i države Crne Gore. Naša vizija je razvoj turizma visoke kategorije koji će Baošiće i hercegnovsku opštinu dodatno pozicionirati na mapi najprestižnijih destinacija, uz maksimalno očuvanje prirodnog i kulturnog potencijala.

Ovu svoju viziju smo potvrdili i dosadašnjim radom, pa s ponosom ističemo da tokom sedam mjeseci godišnje uspijevamo da ugostimo posjetioce iz čitave Evrope. Zajedno s našim zaposlenima, čiji broj očekujemo da se udvostruči otvaranjem rizorta u Baošićima, promovišemo kulturna i prirodna bogatstva Crne Gore, između ostalog i kroz tematski osmišljene izlete, s ciljem da naši gosti na istinski i duboko iskustven način upoznaju crnogorske znamenitosti i ljepote.

U duhu vrijednosti koje su duboko ukorijenjene u našem društvu, da se istina i pravda brane dostojanstveno i bez štete prema drugome, uložićemo sve napore da nedoumice razriješimo isključivo kroz institucije sistema.

Uprkos činjenici da je vlasniku Kompanije, nasuprot uobičajenoj sudskoj praksi za ovakve postupke, određena mjera pritvora, želimo da vjerujemo u institucije sistema i uvjereni smo da će se kroz zakonit postupak, zasnovan na činjenicama i dokumentaciji, a ne na osnovu medijskih interpretacija, doći do istine i pravednog rješenja.

Svjesni odgovornosti koju imamo prema zaštiti radnih mjesta skoro 300 zaposlenih, njihovim porodicama, lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, poslovnim partnerima i turistima koji više od sedam mjeseci provode u našim turističkim objektima, nastavićemo, kao i do sada, da poslujemo u skladu sa svim zakonima države koja je naša jedina kuća.

Pozivamo javnost na suzdržanost i objektivnost. Naš fokus ostaje na očuvanju stabilnosti poslovanja, brizi o našim zaposlenima i njihovim porodicama, i spremnosti da u okviru institucija sistema damo puni doprinos razjašnjenju svih nedoumica, u najboljem interesu našeg grada i države”.