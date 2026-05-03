Nezadovoljstvo zbog zastoja u pregovorima o kolektivnom ugovoru i rastu troškova života

Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi, ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade, prenosi CDM.

Sindikalni predstavnici tvrde da Vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.

Generalni sekretar Unija slobodnih sindikata Srđa Keković kazao je za RTV Podgorica da je situacija veoma složena jer u Crnoj Gori trenutno ne postoji važeći opšti kolektivni ugovor.

„To je nešto čime smo zatečeni. Još u decembru smo, zajedno sa socijalnim partnerima, predložili povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura, ali dogovor izostaje“, naveo je Keković, prenosi CDM.

On tvrdi da je Vlada više puta odlagala sastanke i nije ponudila konkretan odgovor, zbog čega sindikati gube povjerenje u proces pregovora.

„Ako u narednih 15 dana ne budemo imali jasnu sliku, moraćemo da tražimo druge vidove sindikalne borbe, vjerovatno radikalnije“, poručio je Keković.

Kako je dodao, među mogućim mjerama su generalni štrajk, građanska neposlušnost i blokade gradova, iako, kako kaže, to nikome nije cilj.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević istakao je da je javni sektor u nepovoljnom položaju, jer privatni sektor nudi bolje uslove rada i veće plate.

„Imamo situaciju da radnici iz javne uprave prelaze u privatni sektor, gdje su zarade znatno veće. Javna uprava je u ozbiljno ugroženom statusu“, upozorio je Rakočević, prenosi CDM.

Iz sindikata poručuju da je jačanje socijalnog dijaloga ključno i za evropski put Crne Gore, te očekuju hitan odgovor Vlade kako bi se izbjegla dalja eskalacija nezadovoljstva.