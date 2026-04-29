Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Unija slobodnih sindikata (USSCG) organizovala je danas protest pod sloganom “Zajedno za 100” ispred zgrade Vlade u Podgorici, zbog nepotpisivanja OKU, te nezadovoljavaljućeg odnosa prema socijalnom dijalogu i zahtjevima sindikata za povećanjem zarada. Sjutra ističe Opšti kolektivni ugovor OKU od kojeg zavise radnička prava za oko sto hiljada zaposlenih koji nemaju granske ugovore.

Generalni sekretar USSCG Srđa Keković je kazao da je ovo što Vlada radi sa OKU zastiđe i zatražio da Vlada najkasnije za 15 dana potpišu novi Opšti kolektivni ugovor (OKU) sa uvećanim koeficijentima. Prema njegovim riječima ukoliko do toga ne dođe biće prinuđeni na radikalne mjere, prenosi Cdm.

“Neka vam gospodo iz Vlade služi na čast lažna vijest koju ste sinoć prosuli po medijima gdje ste rekli da Unija slobodnih sindikata Crne Gore zahtijeva samo povećanje za zaposlene u javnom sektoru. To gospodo nije tačno. Vi vrlo dobro znate da mi tražimo povećanje zarada za sve. Ono što shvatamo jeste da pokušavate da zaposlene u javnom sektoru i privatnom negdje između sebe posvađate”, poručio je Keković.

“Gospodo ovo što radite sa Opštim kolektivnim ugovorom je zastiđe. Sa takvim stavom ne možete nas uvesti u Evropu. Poštovaćemo vas samo onoliko koliko vi budete poštovali nas”, rekao je Keković.

Predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore Radomir Božović je kazao obećavaku da nećemo stati na današnjem protestu.

“Gospodine premijeru sami ste nam rekli i predložili novi datum sastanka 17. april i zaćutali sve do sinoć. Lopta je u vašem dvorištu vi ste na potezu. Dođite vratite se sa razgovaramo naši zahtjevi su više nego opravdani”, rekao je on.

“Danas smo ovdje jer smo prinuđeni, jer smo tražili odgovor a dobili tišinu. Da kažemo svi zajedno da nema više tisine i da nismo strpljivi. Ako nas nisu čuli danas čuće nas sjutra još glasnije”, poručila je zamjenica generalnog sekretara USSCG Ivana Mihajlović.

Ona je poručila da evropska Crna Gora traži evropske zarade, prenosi CdM.

„Pozivamo vas da se pridružite borbi za ispunjenje zajedničkog cilja – povećanje zarada i potpisvanje novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), zaštite ekonomsko-socijanog položaja, očuvanje uloge i značaja socijalnog dijaloga i socijalnih partnera“, poručili su ranije iz USSCG.

Iz USSCG su dodali da je Izvršni odbor početkom sedmice donio odluku o organizovanju protesta, kako bi se iskazalo nezadovoljstvo odnosom prema socijalnom dijalogu i zahtjevima sindikata za povećanjem zarada i potpisivanja novog OKU-a.

USSCG traži da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, što bi uticalo na rast zarada za oko deset odsto.

Obaveza iz Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) je da se periodično preispita njen iznos usklađivanjem sa inflacijom, kretanjem minimalne potrošačke korpe, troškova života, ekonomskih faktora.

Iz Vlade su sinoć saopštili da im nije prihvatljivo povećanje obračunske vrijednosti, jer bi to navodno uticalo većinom na povećanje zarada u javnom sektoru, piše CdM.