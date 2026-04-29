Izvor: monteput

Monteput je objavio tender kojim traže konsultanta nad projektovanjem i izgradnjom dionice auto-puta Smokovac - Tološi.

Prema sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ovaj postupak će trajati do sredine juna.

Kako je saopšteno iz Monteputa, time je napravljen prvi korak u realizaciji ovog dijela auto-puta Bar-Boljare.

"Riječ je o dionici dugoj 10,5 kilometara, koja predstavlja važan infrastrukturni poduhvat u segmentu odvijanja saobraćaja, imajući u vidu da je planirana kao obilaznica Podgorice. Cilj izgradnje ove dionice je, između ostalog, značajno rasterećenje saobraćaja i smanjenje saobraćajnih gužvi u glavnom gradu", kazali su.

Kako dodaju, tender je objavljen u skladu sa standardima EBRD-a, koja učestvuje u finansiranju izgradnje ove dionice auto-puta.