Ova dionica počinje raskrsnicom “Smokovac”, ide obroncima brda iznad Rogama, prelazi dolinu rijeke Širalije i preko brda Trijebač dolazi do doline rijeke Zete, nakon čega mostom dolazi do Veljeg brda, gdje je predviđena petlja.

Radovi na budućoj deset kilometara dugoj dionici auto-puta Smokovac-Tološi mogli bi trajati do pet godina, a u okviru ovog projekta je planirana gradnja pet mostova i tunel, uz otkup privatnih parcela, raseljavanje stanoviništva i rušenje objekata. Ova trasa je dio auto-puta Bar-Boljare, služi kao obilaznica oko Podgorice i vodi od postojeće petlje na Smokovcu, gotovo do buduće u Tološima.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat, dobio je krajem marta zeleno svjetlo Agencije za zaštitu životne sredine. “Monteput” je u oktobru prošle godine predao dokument na ocjenu, ali su u međuvremenu mještani Rogama predali prigovore jer planirana trasa auto-puta Bar-Boljare prolazi preko tog naselja i predviđa rušenje više tamošnjih objekata i raseljavanje stanovništva, ali i slivanje otpadnih voda u bunare u njihovom selu.

“Monteput” će zato, ali i zbog toga jer se projekat radi po pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), morati dodatno da uradi i procjenu uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA). To je “Vijestima” u intervjuu početkom godine potvrdio i direktor “Monteputa” Milan Ljiljanić, koji je naglasio da će se voditi računa o svim aspektima i primjedbama, sa ciljem da se riješe tokom realizacije projekta.

“Procenjuje se da će gradnja trase trajati tri do pet godina. Realizacija projekta na predmetnoj dionici će se odvijati u tri koraka, predviđeno je najprije izvođenje pripremnih radova, zatim izvođenje glavnih radova, kao i aktivnosti vezanih za prihvatanje istih. Kako je projekat u ranoj fazi, trenutno nijesu dostupni precizni podaci u vezi sa potrebama zauzimanja zemljišta. Iz tog razloga, potencijalni uticaji zasnovani su na grubim procjenama. Projekat će dovesti do eksproprijacije zemljišta. Na pojedinim lokacijama nalaze se objekti, koji su zbog izgradnje i rada obilaznice predviđeni za rušenje. Stručne zainteresovane strane i lokalna javnost biće uključeni u proces konsultacija tokom faza projekta”, navodi se u Elaboratu.

Premijer Milojko Spajić je sredinom marta saopštio da će tender za izgradnju ove dionice biti raspisan tokom aprila.

Prema ranijem planu na ovoj dionici, od Smokovca do priključenja na magistralni put Podgorica-Nikšić bile su dvije petlje, “Smokovac” i za Nikšićki put, koja se nekada radno zvala “Komanski most”, a sada “Tološi”. Tek nakon najave gradnje velikog naselja na Veljem brdu, od prije godinu i po, u Prostorni plan je unijeta ideja dodavanja nove petlje za povezivanje s tim naseljem.

Tako će nakon ove petlje, trasa Smokovac-Tološi puta nastaviti iznad Vranića, dok će iznad Tološkog polja kroz brdo prolaziti tunelom i nakon prelaska lokalnog puta za Marezu, završiti malo prije tačke na kojoj je planirana petlja “Tološi”.

Ističe se da je naseljenost na ovom koridoru mala, osim u zonama naselja Tološi, Vranićke Njive i Rogami. Na samom početku dionice, odnosno ispod nje na potezu od petlje “Smokovac” do mosta Širalija, nalaze se kuće u naselju Rogami, zbog čega je planirano da se pribrežne vode usmjere prema prema rijekama Morači i Širaliji. Očekuje se da će stepen uticaja ove dionice biti visok, jer može izazvati značajan rizik po zdravlje i bezbednost zajednice.

“Nijedno od naselja, izuzev Tološa, u koridoru auto-puta nije opremljeno kanalizacionom mrežom za odvod otpadnih voda, tako da se ne očekuju negativni uticaji na odvođenje otpadnih voda u fazi eksploatacije auto-puta. Odvodnjavanje kolovoza je podijeljeno na 13 cjelina koje se nakon prečišćavanja ispuštaju u okolni teren. Ovaj raspored poddionica je uslovljen podužnim padovima kolovoza i objektima na trasi a naročito položajem stambenih objekata ispod gotovo kompletne dionice. Prikupljena voda sa kolovoza se odvodi do separatora u kojima se prečišćava prije ispuštanja u okolinu. Predviđeno je prečišćavanje 20 odsto ukupne količine vode sa dodatnim faktorom sigurnosti, ovako dobijen prvi proticaj koji se smatra da je najviše zagađen, dok se ostala količina vode propušta obilaznim vodom”, ističe se u dokumentu.

Planirano je da dionica Smokovac-Tološi zahvati površinu od 1.127.131 kvadrata, dok je na njoj projektovano pet mostova i to Širalija, Zeta, Velje brdo i petlja, kao i Tološi. Oni će biti ukupno dugi oko tri kilometra. Tunel koji će prolaziti kroz dio Veljeg brda biće dug 1,1 kilometara, dok će tokom gradnje morati izmjestiti i više dalekovoda.

Dionica će ići i kroz nekoliko “Natura 2000” staništa, pa posebnu pažnju treba obratiti na mediteranske visoke hidrofilne livade i submediteranskih travnjaka sveze, ali i jednu vrstu narcisa jer se nalazi na svega nekoliko mjesta u Crnoj Gori. Navodi se da ostale vrste u Crnoj Gori nisu rijetke i nemaju malobrojne populacije, tako da uništavanje djelova neće dovesti u pitanje njihov opstanak.

“Za razliku od Mareze gdje će izgradnjom auto-puta biti značajno izgubljen prostor, izgradnja autoputa preko rijeke Zete u Rogamima u dužini od oko 300 metara, iako presjeca II zonu parka, manje će uticati na park prirode i njegovu ornitofaunu. Međutim, tokom izgradnje mosta može se očekivati uticaj kako na II zaštitnu zonu (rijeka i korito), tako i na III zaštitnu zonu (šire područje rijeke Zete). Predložene trase auto-puta prolaze kroz granice ili oko granica sljedećih određenih ili predloženih područja iz oblasti zaštite prirode: park prirode “Rijeka Zeta”, zaštićeno područje izvora Mareze sa rijekom Sitnicom i područjem Veljeg Brda i ključno područje biološke raznolikosti Kanjon rijeke Morače”, ističe se u dokumentu.

Elaborat je uradila kompanija “Via project”, koja je u februaru prošle godine sa “CDS projectom” i “Geotinom MNE”, dobila 791.582 eura vrijedan posao izrade idejnog projekta za ovu dionicu auto-puta Bar-Boljare. Trasa Smokovac-Mateševo je nastavak postojeće trase auto-puta i uklopljena je u idejno rješenje, ukrštanja Bar-Boljare sa Jadransko-jonskim auto-putem.

Trasa auto-puta Smokovac-Tološi nakon izlaska iz tunela kroz Velje brdo, izlazi mostom na svega 40 metara od pećine Magara.

Ova pećina je prirodni spomenik kod Podgorice, dugačka je oko 220 metara i zaštićena od 1968. godine zbog svojih bioloških i speleoloških vrijednosti.

“Pećina Megara ima bogatu faunu troglofilnih i trogloksenih beskičmenjaka. Ona je tipsko područje za vrstu pseudoškorpija, a u njoj je, između ostalog, registrovana i crnogorska endemska vrsta amfipodnih rakova. Ivica kolovoza je udaljena 38 metara od ulaska u pećinu. S obzirom na naprijed navedeno, moguće je organizovati nesmetan prilaz i valorizaciju ovog spomenika prirode”, navodi se u dokumentu.

Očekuje se i da će izgradnja mosta kod Vranićkih njiva imati veoma negativan uticaj na izvorište koje se nalazi na ovoj lokaciji, i vrstu slatkovodnog puža koji se ovdje nalazi. Navodi se i da će koridor ovog auto-puta preko Mareze, trajno uništiti dio staništa u kojem se razmnožavaju ptice.