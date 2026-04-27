EBRD će ovaj projekat finansirati sa 100 miliona eura, sa 100 miliona eura će učestvovati Evropska investiciona banka (EIB), dok će Crna Gora uložiti 70 miliona eura. Ističe se da će Monteput projekat finansirati kreditom ili grantom kod EBRD.

Monteput će tender za izgradnju deset kilometara duge dionici auto-puta Smokovac-Tološi, vjerovatno raspisati u četvrtak 30. aprila. Trasa koja će služiti kao obilaznica Podgorice - koštaće 270 miliona eura.

To između ostalog, piše u dokumentaciji objavljenoj na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

EBRD će ovaj projekat finansirati sa 100 miliona eura, sa 100 miliona eura će učestvovati Evropska investiciona banka (EIB), dok će Crna Gora uložiti 70 miliona eura. Ističe se da će Monteput projekat finansirati kreditom ili grantom kod EBRD.

Radovi na budućoj deset kilometara dugoj dionici auto-puta Smokovac-Tološi mogli bi trajati do pet godina, a u okviru ovog projekta je planirana gradnja pet mostova i tunel, uz otkup privatnih parcela, raseljavanje stanoviništva i rušenje objekata. Ova trasa je dio auto-puta Bar-Boljare, služi kao obilaznica oko Podgorice i vodi od postojeće petlje na Smokovcu, gotovo do buduće u Tološima.