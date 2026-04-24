U potpunosti je intenzivirana dinamika radova na rekonstrukciji bulevara od Tivta do Jaza, poručio je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović tokom obilaska radova.

" Danas na ovoj dionici imamo oko 300 radnika i oko 150 mašina. Sve ovo se čini kako bismo spremno infrastrukturno dočekali predstojeću ljetnju turističku sezonu " rekao je Radulović.

Od ukupne trase do sada je 82 odsto pod asfaltom poručio je Radulović najavivši da će naredne sedmice biti asfaltirana još jedna dionica u dužini od jednog kilometra

"Put od Tivta do Budve je najfrekventnija saobraćajnica u zemlji i sugurno nećemo dozvoliti da radovi utiču na sezonu " zaključio je Radulović.