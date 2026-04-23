Izvor: Bemax d.o.o. Montenegro

Kompanija Bemax saopštila je da novi saobraćajni prilaz tivatskom aerodromu nije obuhvaćen projektom izgradnje bulevara Tivat–Jaz, te da zbog toga nijesu u mogućnosti da izvode radove bez zvaničnog zahtjeva investitora, iako su, kako navode, već izašli u susret ostavljajući u funkciji privremeni stari prilaz.

“Radi istinitog, tačnog i pravovremenog informisanja javnosti, ovim putem obavještavamo da saobraćajni prilaz tivatskom aerodromu, koji se trenutno koristi, stari je prilaz koji je prema revidovanom projektu Bulevara Tivat-Jaz predviđen da se ukine i prključenje ostavi kod mosta koji je bliže Tivtu. Saobraćajnica koja bi trebala da se veže na taj priključak, nije sastavni dio pomenutog projekta Bulevara Tivat – Jaz, pa glavni izvođač i kompanija “Bemax” kao podizvođač, nijesu je mogli izvesti”, navode iz kompanije

S obzirom da je projektom predviđeno ukidanje starog prilaza, imali su, kažu, zahtjev od investitora – Uprave za saobraćaj da se na tom dijelu ostave oboreni ivičnjaci kako bi i dalje postojala privremena komunikacija, napominju privremena, prema Aerodromu Tivat, što je kompanija “Bemax” i učinila.

“U prilogu dostavljamo fotografije mjesta gdje je predviđen novi priključak, na kojima se može vidjeti, da nije ostavljen stari prilaz funkcionalan, ne bi bilo prohodnog puta do tivatskog aerodroma”, dodaje Bemax.

Saglasni su da je takav prilaz neadekvatan i stoje na raspolaganju za rješavanje tog problema.

“Međutim potrebna nam je zvanična instrukcija-zahtjev od strane investitora, kako bi mogli uopšte pristupiti bilo kakvim radovima koji nijesu sastavni dio projekta bulevara Tivat – Jaz, jer kao što je poznato, svi radovi se moraju izvoditi u potpunom skladu sa projektnom dokumentacijom – bez bilo kakvih improvizacija”, poručuje Bemax.