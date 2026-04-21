On tvrdi da će do 31. maja sve četiri kolovozne trake biti pod asfaltom

Izvor: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Glavni radovi na bulevaru Tivat-Jaz moraju biti završeni do početka ljetnje turističke sezone, saopštio je ministar pomorstva i koordinator resora saobraćaja, Filip Radulović, i dodao da je treća smjena uvedena u cilju dodatnog intenziviranja radova, prenosi Dan.

"Cilj je da do ljeta kompletna saobraćajnica bude pod asfaltom, odnosno svih 16 kilometara, da sve četiri kolovozne trake budu u funkciji do kraja maja, čime će se omogućiti nesmetani saobraćaj, imajući u vidu da nas čeka njegov pojačan intenzitet " rekao je Radulović u Skupštini, odgovarajući na pitanja poslanika.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić, pitao je Radulovića da saopšti datum do kada će taj projekat biti realizovan.

Radulović je objasnio da je riječ o složenom projektu, posebno zbog činjenice da se nakon početka radova pojavila potreba za izmještanjem postojeće i izgradnjom nove komunalne infrastrukture duž trase, što je zahtijevalo intenzivnu koordinaciju više institucija i lokalnih samouprava, piše Dan.

On tvrdi da će do 31. maja sve četiri kolovozne trake biti pod asfaltom.

" Kolovoz će biti bezbjedan i prohodan, te će automobili moći nesmetano da voze. Neće završni sloj asfalta biti na svakoj dionici, ali će kolovoz biti bezbjedan i prohodan. Neke signalizacije i elektroinstalacije nećemo stići da završimo do 31. maja, ali imaćemo četiri trake pod asfaltom " kazao je Radulović.

On je, na pitanje nezavisne poslanice Radinke Ćinćur, u vezi sa situacijom u Barskoj plovidbi, kao i eventualnom prodajom udjela od 22 odsto arapskoj Faminas Investment Groupi, saopštio da je situacija u obje crnogorske brodarske kompanije posljedica poslovnih odluka i kreditnih aranžmana iz prethodnog perioda.

Radulović je objasnio da je situacija u Barskoj plovidbi, bez obzira na kreditne obaveze prem Exim banci i dug prema državi, bitno drugačija, te podsjetio da kompanija i dalje raspolaže brodovima koji su u funkcionalnom stanju, što ukazuje na mogućnost oporavka, prenosi Dan.

" Ministarstvo i Vlada preduzimaju aktivnosti u cilju pronalaženja zakonitog i održivog modela restrukturiranja Barske plovidbe, kako bi se izbjegao scenario koji se dogodio Crnogorskoj plovidbi " rekao je Radulović.

On je poručio da će se u narednom periodu nastaviti aktivnosti na pronalaženju najboljeg modela za stabilizaciju i unapređenje poslovanja Barske plovidbe.

Kada je u pitanju memorandum sa arapskom kompanijom, Radulović smatra da bi to mogla biti „slamka spasa“ za Barsku plovidbu.