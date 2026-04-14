Predstavnici poslodavaca i sindikata razgovaraće 17. aprila s premijerom o povećanju zarada u javnom i privatnom sektoru i usaglašavanju Opšteg kolektivnog ugovora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pregovara se o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenata zarada, tako da su očekivanja sindikata da bi trebalo doći do povećanja zarada za sve zaposlene već od maja, do kada bi se usaglasio Opšti kolektivni ugovor, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Nastavljaju se 17. aprila pregovori socijalnih partnera, sindikata, poslodavaca i Vlade o usaglašavanju Opšteg kolektivnog ugovora i zaradama kroz povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata, rekao je generalni sekretar Saveza sindikata, Duško Zarubica, prenosi RTCG.

“Premijer Milojko Spajić je zakazao, na sastanku će biti poslodavci i sindikati. U ovom vremenu, od posljednjeg sastanka do 17. aprila obaveza je bila Vlade i poslodavaca da nađu rješenje kako da se povećaju i u realnom sektoru”, kaže on.

Sindikati insistiraju na povećanju zarada za sve zaposlene, i za javni i za privatni sektor, počev od maja, ali konačan iznos zavisiće od dogovora o koeficijentima.

“Pregovara se o povećanju oba koeficijenta, i obračunske vrijednosti i koeficijenta složenosti, tako da naše očekivanje je da se konačno više dogovorimo i da budu povećane na zadovoljstvo sindikata i svih zaposlenih”, ističe.

Unija poslodavaca spremna je da se pronađe zajednički interes, ali ukazuje na ključni izazov: održivost biznisa.

Podsjećaju da poslodavci već sada u velikoj mjeri isplaćuju zarade iznad nivoa koji se traži.

U Uniji slobodnih sindikata uvjereni su da će do kraja ovog mjeseca biti postignut dogovor o novom Opštem kolektivnom ugovoru koji će biti u interesu zaštite ekonomskog položaja zaposlenih.

Nominalne plate su rasle, ali je kupovna moć građana niža, što potvrđuju i podaci sindikalne potrošačke korpe koja za prvi kvartal iznosi oko 2.000 eura za četvoročlano domaćinstvo.

U periodu od dvije godine došlo je do rasta sindikalne potrošačke korpe za 190 eura ili 10%, naveli su iz Unije slobodnih sindikata. Taj podatak, kako smatraju, navodi na zaključak da je nužno iznaći optimalno rješenje za povećanje zarada, piše RTCG.

Iz Vlade je više puta ponovljeno da su spremni za povećanje zarada, ali da insistiraju da ono obuhvati i javni i privatni sektor. Prema odluci Vlade, Opšti kolektivni ugovor je produžen do 30. aprila.