Izvršni direktori najmanje 10 javnih preduzeća imaju zarade veće od 3.000 eura, dok nekolicina njih mjesečno prihoduje i više od 4.000 eura na ime osnovne plate.

Prema podacima Instituta Alternativa (IA), objavljenim na portalu "Moj novac", najveća prijavljena plata direktora crnogorskog javnog preduzeća iznosi 4.685 eura.

Podaci te nevladine organizacije, zasnovani na onome što je posljednja prijava javnog funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), pokazuju da je najplaćeniji izvršni direktor Tu Montenegra Vukadin Stojanović. Njegova plata u ranijem periodu iznosila je 4.685 eura, piše Dan.

Prema podacima koje je prijavio ASK nakon razrješenja sa funkcije u oktobru prošle godine, bivši izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Ivan Bulatović na toj poziciji zarađivao je do 4.679 eura mjesečno. Njega je na toj funkciji naslijedio Zdravko Dragaš, u čijem imovinskom kartonu predatom po stupanju na funkciju nije naveden iznos zarade, s obzirom na to da mu je mandat počeo 4. decembra.

Mjesečna zarada izvršnog direktora "Plantaža – 13. jul" Igora Čađenovića, prema imovinskom kartonu za 2024. godinu, kretala se i do 4.539 eura.

Izvršni direktor Hotelske grupe "Budvanska rivijera" Jovan Gregović u svom imovinskom krtonu prijavio je zaradu koju ima kao član Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije (NTO), 3.784 eura.

Prvom čovjeku Aerodroma Crne Gore Roku Toliću zarada se ranije kretala do 3.744 eura. Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Ivanović mjesečno prima 3.734 eura.

Plata generalnog direktora Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Borisa Raonića iznosi 3.530 eura. Izvršni direktor pljevaljskog Rudnika uglja Nemanja Laković u posljednjem imovinskom kartonu prijavio je da mu se plata kretala do 3.505 eura.

Osnovna zarada izvršnog direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Ivana Asanovića kretala se do 3.475 eura tokom 2024, dok je čelniku Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladenu Mikijelju mjesečna plata iznosila 3.422 eura, prenosi Dan.

Podaci koje je prikupio IA u odnosu na upravljačku strukturu javnih preduzeća pokazuju da su žene vrlo malo zastupljene na čelnim pozicijama državnih firmi. Prema ovim podacima, na funkcijama izvršnih direktora javnih preduzeća svega je 20 odsto žena. Što se tiče odbora direktora javnih preduzeća, žene čine 29 odsto u članstvu tih tijela.

Izvršni direktor Berze električne energije Dejan Drašković plaćen je 3.177 eura za taj posao.

Bivši izvršni direktor Marine Bar Danko Mirković u prošloj godini je zarađivao do 2.958 eura, a doskorašnji čelnik Eko-fonda Draško Boljević 2.393 eura. Preko 2.000 eura zarađuju i izvršni direktori Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) Mersudin Gredić (2.695 eura), Barske plovidbe Boris Mihailović (2.380 eura), Monteputa Milan Ljiljanić (2.347 eura), Željezare Nikšić Miloš Nikolić (2.316 eura), PROKON-a (Project – Consulting d.o.o. Podgorica) Novo Konjević (2.229 eura), Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) Marina Bošković (2.195 eura), Pošte Josip Đurašković (2.104 eura) i Instituta za crnu metalurgiju Nikšić Ivan Ivanović (2.010 eura).

Prosječna zarada u Crnoj Gori u 2024. godini iznosila je 876 eura. Prema podacima od početka prošle godine, minimalnu zaradu od 600 eura prima preko 30.000 zaposlenih u Crnoj Gori, odnosno svaki osmi radnik. Skoro 10.000 zaposlenih prima 800 eura – minimalnu zaradu za zaposlene sa visokom stručnom spremom, piše Dan.