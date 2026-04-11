Analiza hrvatskih konsultanata ukazuje na stratešku opravdanost privatizacije, ali i ozbiljne slabosti investicionog i finansijskog modela

Privatizacija hotelsko-turističke grupe “Budvanska rivijera” ocijenjena je kao strateški opravdana i razvojno nužna, ali predloženi model kompanije MK grupa sadrži niz ozbiljnih nedostataka, pokazuje analiza zagrebačke konsultantske kuće Horwath & Horwath, u koju je portal Vijesti imao uvid.

Kako prenosi portal Vijesti, ključni hotelski kapaciteti ove državne kompanije nalaze se u opadajućoj fazi životnog ciklusa i više ne odgovaraju očekivanjima savremenih turista, što privatizaciju čini gotovo neizbježnom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da plan restrukturiranja koji je predstavila MK grupa nosi visok nivo finansijskog i operativnog rizika.

Investicija potcijenjena za oko 31 milion eura

Kako prenosi portal Vijesti, analiza pokazuje da je ukupna investiciona vrijednost projekta potcijenjena i metodološki nedovoljno precizna, sa odstupanjem od približno 31 milion eura u odnosu na realnu procjenu.

U dokumentu se navodi da poslovni plan nije zasnovan na jasnoj metodologiji, niti sadrži dovoljno operativnih pretpostavki koje bi omogućile realnu procjenu održivosti projekta. Posebno se ističe neusklađenost projekcija prihoda sa tržišnim standardima, kao i nedovoljno razrađena dinamika razvoja.

Portal Vijesti navodi da ovakvi nedostaci dovode u pitanje pouzdanost čitavog investicionog koncepta.

Model finansiranja označen kao visokorizičan

Kako prenosi portal Vijesti, jedan od ključnih problema odnosi se na način finansiranja projekta, koji se gotovo u potpunosti oslanja na eksterni dug.

Prema ocjeni konsultanata, plan podrazumijeva da se krediti otplaćuju prvenstveno iz prodaje apartmana i prihoda hotela, što projekat čini izrazito osjetljivim na promjene na tržištu nekretnina.

“U slučaju usporavanja prodaje ili pada cijena, postoji ozbiljan rizik nelikvidnosti i problema sa refinansiranjem”, navodi se u analizi, u koju je portal Vijesti imao uvid.

Dodaje se da visok nivo zaduženosti bez značajnijeg sopstvenog kapitala investitora dodatno povećava finansijski rizik i smanjuje fleksibilnost projekta.

Nerealna ambicija cjelogodišnjeg turizma

Analiza ukazuje i na to da ambicija cjelogodišnjeg poslovanja nije dovoljno utemeljena.

Kako prenosi portal Vijesti, predloženi koncept ne nudi uvjerljive sadržaje koji bi generisali potražnju van ljetnje sezone, niti jasno razrađen fazni plan razvoja.

Bez snažnih dodatnih sadržaja i infrastrukture, ideja o cjelogodišnjem turizmu ostaje na nivou deklaracije, upozoravaju konsultanti.

Privatizacija ipak ostaje jedino realno rješenje

Uprkos kritikama, kako prenosi portal Vijesti, konačna preporuka konsultanata je da se proces privatizacije nastavi, uz značajne korekcije predloženog modela.

Navodi se da bi zadržavanje postojećeg stanja dovelo do daljeg pada konkurentnosti, rasta troškova i smanjenja profitabilnosti, uz visok rizik da ulaganja u modernizaciju ne donesu očekivane rezultate.

Traže se stroge garancije za zaštitu države

Konsultanti preporučuju Vladi da podrži projekat samo uz jasno definisane uslove – uključujući reviziju investicione vrijednosti, obavezno kapitalno učešće investitora i detaljno razrađen poslovni plan.

Kako prenosi portal Vijesti, posebno se naglašava potreba za uvođenjem zaštitnih mehanizama, poput bankarskih garancija, faznih investicionih obaveza i nezavisnog nadzora realizacije.

Odluka zavisi od dodatnih analiza

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte saopštio je da će konačna odluka zavisiti od dodatnih stručnih analiza i konsultacija sa nadležnim institucijama i lokalnom zajednicom.

Portal Vijesti navodi da se još čeka odgovor Savjeta o rokovima za donošenje konačne odluke o ovom značajnom projektu, koji bi mogao dugoročno promijeniti turističku sliku Budve i Crne Gore.