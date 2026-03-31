Ministarstvo turizma ukazuje da bi novi problem za predstojeću sezonu mogao da bude i sukob na Bliskom istoku

Vlada je utvrdila na predlog Ministarstva turizma plan pripreme ljetnje turističke sezone za ovu godinu, iako za taj dokument nisu dobili podatke od ključne opštine i one koja državnoj kasi donosi najveći prihod - Budve. Turizam Crne Gore i dalje koče vizni režim, infrastruktura i spor protok saobraćaja na granicama, dok bi novi problem za predstojeću sezonu mogli da budu i sukobi na Bliskom istoku, pišu Vijesti.

Ministarstvo turizma kojim rukovodi ministarka Simonide Kordić ipak smatra da kriza na Bliskom istoku predstavlja “priliku i turiste sve više usmjerava ka Evropi, pa država treba da radi na promociji i marketingu prema zemljama koje imaju direktne avio-linije, uz koordinisane aktivnosti, digitalne kampanje i saradnju sa avio-prevoznicima”.

To, između ostalog, piše u Planu pripreme ljetnje turističke sezone čiji je cilj definisanje mjera koje treba preduzeti prije i tokom sezone, kao i strategije rada nadležnih organa, državnih firmi, turističkih organizacija.Ljetnja sezona zvanično počinje 1. maja i traje do kraja avgusta.

Crna Gora već dvije godine uzastopno bilježi pad broja noćenja dok je zbog sukoba SAD-a, Izraela i Irana, uoči sezone potencijalno čekaju novi rast cijena goriva, avio-goriva i avionskih karata, kao i opšte inflacije. U državi je lani registrovano 15,36 miliona noćenja turista u svim vidovima smještaja, što je za 230 hiljada manje nego u 2024. godini, a za milion manje nego 2023. U odnosu na 2023. godinu, broj noćenja u kolektivnom smještaju prošle godine povećan je za 60 hiljada, na 5,18 miliona, ali je u privatnom smještaju došlo do pada od 1,1 milion, na 10,17 miliona, prenose Vijesti.

U planu Ministarstva se, kao i u onom od prošle godine, pominju brojne aktivnosti i planovi, ali bez jasnih koraka koji bi garantovali da će ključni izazovi biti riješeni do početka sezone, odnosno 1. maja. Iako su pomenute aktivnosti u oblasti promocije, inspekcijskog nadzora, sezonskog zapošljavanja, infrastrukture i organizacije kulturnih manifestacija, većina njih je ili u toku, planirana za realizaciju tokom cijele godine, ili podrazumijeva projekcije bez garancije izvršenja.

“Sukobi na Bliskom istoku utiču na neka od naših veoma snažnih i rastućih emitivnih tržišta i to može imati posljedice po predstojeću sezonu. Ključni izazovi sa kojima se sektor suočava, među kojima su vizni režim, infrastruktura, ali i spor protok saobraćaja na graničnim prelazima tokom turističke sezone, značajno utiču na ukupni doživljaj destinacije kod gostiju. Pored urgencija za dostavu podataka sljedeće lokalne samouprave nisu dostavile informacije za potrebe izrade plana pripreme ljetnje turističke sezone: Budva, Petnjica, Andrijevica, Gusinje i Bijelo Polje. Kao jedan od presudnih faktora za uspješnu sezonu posebno je istaknuta i avio-dostupnost Crne Gore, koja je za ovu sezonu već unaprijeđena”, navodi se u ovom dokumentu, pišu Vijesti.

Iz Ministarstva tvrde da turizam brzo reaguje na geopolitičke krize, ali se isto tako i prilagođava pa se osim odlaganja putovanja, ona preusmjeravaju ka mjestima koja su stabilna, bezbjednija i dostupnija. Navode da se dio prometa već usmjerava ka Evropi, Mediteranu i Jadranu, te da se Crna Gora može profilisati kao bezbjedna, stabilna i pouzdana destinacija.

“Crna Gora u tom smislu ima i jednu važnu prednost. Za razliku od velikih i već potpuno zasićenih mediteranskih destinacija, na mnogim tržištima mi smo još uvijek nedovoljno otkrivena destinacija. Za veliki broj gostiju to predstavlja dodatnu vrijednost – autentičniji i mirniji mediteranski doživljaj. Neophodno je raditi na ciljanoj promociji i jasno definisanom marketingu prema evropskim tržištima, posebno onima sa kojima postoje direktne avio-linije. To podrazumijeva koordinisane aktivnosti, digitalne kampanje i saradnju sa avio-kompanijama, kako bi se povećala vidljivost destinacije upravo na tim tržištima”, ističe se u dokumentu.

Ovaj resor sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) sprovodi i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma vrijedan 630.000 eura, kroz koji je planiran razvoj manifestacionog i ruralnog turizma, poboljšanje i izgradnju nove turističke infrastrukture, razvijanje ponude u mušičarenju, kampovima...

Iz Ministarstva su potvrdili i da je završen tender za uređenje panoramskog puta “Durmitorski prsten” te da je posao pripao firmi “Mosting”, koja bi posao trebala da završi do juna. Navode i da će ovog ljeta na skijalištu “Hajla - Štedim” raditi i žičara, kako bi se ski-centar valorizovao i van zimske sezone.

Među podacima kompanija u ovom dokumentu, ističe se da domaći avio-prevoznik “ToMontenegro” planira kupovinu još jednog aviona do kraja septembra. Iz te firme su najavili da će do kraja maja, zakupiti avion sa više od 110 sjedišta i to na najviše šest godina, dok će njime upravljati njihova posada i tehničko održavanje...

Podgorica će i ovu sezonu, treću po redu, dočekati sa problemom nezavršenih radova na 700 metara dugom dijelu bulevara Danilovgrad - Podgorica kroz Gornju Goricu, odnosno dionicu Cetinjski semafori - Komanski most. Po podacima Uprave za saobraćaj, ovaj projekat još uvijek koče mještani koji traže izgradnju kružnog toka i priključnih puteva, ali i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

Rekonstrukciju ove 1,7 kilometara duge dionice je prije tri godine radio “Tehnoput”, dok su radove sa 3,08 miliona eura sufinansirali Uprava i Opština Podgorica sa 1,27 miliona.

Bulevar Tivat - Jaz “višegodišnji projekat”

Uprava za saobraćaj je u planu pripreme ljetnje turističke sezone, u dijelu koji se odnosi na izgradnju bulevara Tivat - Jaz, naglasila da se radi o dugogodišnjem projektu.

Radovi na ovoj važnoj primorskoj saobraćajnici počeli su u avgustu 2023. godine, a trebali su da se završe sredinom januara ove godine.

Uprava je početkom godine kineskom konzorcijumu “Shandong Foreign Economic and Technical Cooperation i Shandong Liuqiao Group” odobrila produženje radova na bulevaru i novom cjevovodu Regionalnog vodovoda - do 31. maja ove godine.

U planu za ovu sezonu se ipak ne potvrđuje da će projekat biti spreman za ovu sezonu.

Ova dionica je duga 16,5 kilometara, imaće četiri saobraćajne trake, rekonstruisane mostove, javnu rasvjetu i trotoare, dok je cijena projekta 54 miliona eura bez PDV-a.

Nejasna regulacija cijena

Ministarstvo turizma u planu za predstojeću sezonu tvrdi i da se cijene moraju formirati prema kvalitetu usluge i ponude u turizmu, ali nigdje u dokumentu - ne preciziraju njihovu trenutnu visinu ili budući nivo.

Crna Gora je osim velikih ljetnjih gužvi, često na meti kritika turista zbog neintegrisane ponude i sve izraženijeg nesklada cijena i kvaliteta usluga.

“Formiranje cijena mora pratiti kvalitet usluge i ukupne turističke ponude, kako bi se zadržala konkurenstnost destinacije”, ističe Ministarstvo u planu.