Goga Sekulić prvi put o navodima da je u vezi sa 20 godina mlađim: Evo da li joj je dečko bio 3 godine u zatvoru

Goga Sekulić progovorila o povredi noge i demantovala vezu sa 21 godinu mlađim muškarcem.

Izvor: Kurir/Tamara Trajković

Pevačica Goga Sekulić sletela je jutros u Beograd, pa progovorila o svojoj povredi noge i nabodnoj ljubavi sa 20 godina mladjim.

Naime, Goga Sekulić, sada nosi steznik zbog povrede i još uvek ne može da obuva štikle.

"Iščašila sam zglob, još nosim steznik, ali ide sve na bolje. Ne smem štikle da nosim."

Pevačica je demantovala vezi sa muškarcem sa kojim je uhvaćena i koji je tri godine bio u zatvoru "Spuž".

"Moram da vas razočaram, nisam u vezi sa 21 godinu mlađim, taj dečko je moj drug. Sa njim sam snimala spot, saznala sam ko je NN lice koje širi dezinformacije, žao mi je dečka, svašta su mu napisali. Moj bivši muž je mlađi od mene 15 godina, naravno da može mlađi", rekla je pevačica za "Blic".

"Ja ne znam ništa protiv starijih, možda ima momaka srednjih godina, starijih, vode računa o sebi, treniraju. Isto kad imate devojčicu od 19 godina da je sa čovekom od 50 godina. Ja uvek idem srcem, dešavalo se i da pogrešim. Imam udvarača i 20 godina, ali gde ću decu. Granica mora da postoji."

Izvor: Telegraf/ MONDO