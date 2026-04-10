Državljanka Ruske Federacije E.K. (47), uhapšena je juče u Budvi na osnovu međunarodne potjernice NCB Interpol-a Moskva na osnovu naredbe Regionalnog suda u Stavropol radi vođenja krivičnog postupka protiv nje.

“Ovaj postupak se protiv nje vodi zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo prevara u većem obimu korišćenjem zvanične pozicije, za koju je predviđena kazna zatvora do 10 godina. U zakonom propisanom roku ona će biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost”, kazali su iz policije.