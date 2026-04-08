On je osumnjičen za ubistvo svoje supruge izvršeno 12. novembra 2018. u mjestu Saratovo, na način što je upotrebom oštrog predmeta - noža supruzi zadao više ubodnih rana u predjelu vitalnih organa od kojih je ista preminula na licu mjesta.

Izvor: Profimedia

Danas je, nakon niza sprovedenih intenzivnih aktivnosti, u zajedničkoj akciji službenika NCB Interpola Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Budva, lociran i uhapšen državljanin Ruske Federacije kojeg potražuje Moskva zbog ubistva.

" Naime, u Budvi je lociran i lišen slobode A.M. (63) za kojim je od strane NCB Interpol-a Moskva raspisana međunarodna potjernica na osnovu naredbe Regionalnog suda u Saratovu, radi vođenja krivičnog postupka, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina " piše u saopštenju.

Naime, on je osumnjičen za ubistvo svoje supruge izvršeno 12. novembra 2018. u mjestu Saratovo, na način što je upotrebom oštrog predmeta - noža supruzi zadao više ubodnih rana u predjelu vitalnih organa od kojih je ista preminula na licu mjesta.

"A.M. će u zakonom propisanom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost "istakli su iz UP.