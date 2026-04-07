Izvještaj predsjednika opštine potvrđuje višemilionske investicije i demantuje ranije tvrdnje o izostanku ulaganja

Predsjednik Opštine Plav u godišnjem izvještaju, koji je usvojen na sjednici lokalnog parlamenta, potvrdio je da je Vlada Crne Gore tokom 2025. godine obezbijedila više od 12 miliona eura za realizaciju ključnih projekata u toj opštini, prenosi portal CdM.

Iz Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Plav saopštili su da ovaj podatak potvrđuje snažan angažman njihovih predstavnika u Vladi, koji su, kako tvrde, kontinuirano radili na tome da projekti od značaja za Plav budu uvršteni među prioritete državnog kapitalnog budžeta.

U izvještaju su precizirani i najvažniji projekti finansirani u saradnji države i lokalne samouprave. Među njima se izdvajaju rekonstrukcija više ulica vrijedna oko 1,6 miliona eura, izgradnja komunalne infrastrukture od preko 1,5 miliona, rekonstrukcija novih saobraćajnica u iznosu od oko 2,7 miliona eura, kao i izgradnja Doma starih, čija vrijednost prelazi 3,4 miliona eura.

Iz Bošnjačke stranke navode da njihovi predstavnici na svim nivoima vlasti kontinuirano iniciraju infrastrukturne projekte, od putne i komunalne infrastrukture do socijalnih i zdravstvenih sadržaja.

„Rezultat ispravnog rada su višemilionske investicije koje već danas mijenjaju sliku Plava i stvaraju uslove za dalji ekonomski i društveni razvoj“, poručili su.

Dodaju da je usvojeni izvještaj ujedno demantovao ranije tvrdnje o „nula eura“ ulaganja u Plav od strane Vlade, ističući da je sada jasno potvrđen iznos od 12 miliona eura investicija.

Iz ove partije ocijenili su i da društvene mreže često služe za populizam, ali da se, kako navode, kroz zvanične izvještaje vidi stvarno stanje i odgovornost.

Na kraju su pozvali lokalnu vlast na saradnju sa Vladom i predstavnicima Bošnjačke stranke, kako bi se realizovalo još više projekata i unaprijedili uslovi života građana Plava.

„To je naš cilj i naša odgovornost“, zaključili su.