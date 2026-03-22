Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Plavljanska policija uhapsila je državljanina Kosova D.H, koji se sumnjiči da je počinio tri krivična djela prevara, na štetu tri crnogorska državljana.

“Naime, sumnja se da je Đ.H. izvršio krivična djela na način što je od oštećenih osoba naručivao građevinski materijal i drvne sortimente za gradilište jednog hotela u Plavu, dovodeći ih u zabludu da će im platiti novac koji im duguje, što nije uradio”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako se sumnja, on je vršenjem ovih krivičnih djela, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 13.772 eura, a u kojem iznosu je nastala šteta po tri oštećene osobe.

“Osumnjičeni Đ.H. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, zbog sumnje da je počinio navedena krivična djela”, zaključuju iz policije.