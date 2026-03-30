Protiv su bile dvije odbornice ES-a, kao i odbornica HGI-a, dva odbornika NSD-a bila su uzdržana, dok odbornici DPS-a nisu glasali, prenosi Radio Kotor.

Sa 17 glasova odbornika vladajuće većine, u nastavku današnje sjednice SO, usvojena je Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2026. godinu.

Prethodno je konstatovan kvorum od 31 prisutnog odbornika, a Odbor za finansije privredu i razvoj većinom glasova prihvatio predlog Odluke o budžetu.