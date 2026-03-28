Modernizacija carinskih procedura kroz digitalizaciju i eUpravu

Izvor: MONDO

Uprava carina nastavlja sa modernizacijom sistema, sa posebnim fokusom na digitalizaciju procedura, unapređenje efikasnosti i veću transparentnost usluga, prenosi portal Dan.

Kako su saopštili, u završnoj fazi razvoja nalazi se Sistem carinskih odluka (CDS), koji će uskoro biti pušten u produkciju. Ovaj sistem predstavlja značajan korak u digitalnoj transformaciji, jer će omogućiti elektronsku obradu carinskih odluka i bržu komunikaciju između carinskih organa i korisnika.

Pored CDS-a, dodatna digitalizacija omogućena je kroz rješenja razvijena u okviru Ministarstva javne uprave, čime se unapređuje obrada zahtjeva i pojednostavljuju procedure.

Putem portala eUprava korisnici mogu elektronski podnositi i pratiti različite zahtjeve, što doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja i ubrzava postupke, prenosi portal Dan.

Na ovaj način moguće je podnijeti zahtjeve za zaštitu prava intelektualne svojine, produženje carinskih mjera, izdavanje obavezujuće informacije o svrstavanja robe u carinsku tarifu (OTI), kao i za izdavanje i produženje licenci za zastupanje pred carinskim organima.

Iz Uprave carina poručuju da su elektronske usluge dostupne putem portala eUprava, te da će dalja digitalizacija dodatno unaprijediti kvalitet i dostupnost usluga građanima i privredi.