Na konferenciji za novinare tog Udruženja je saopšteno da Vlada u praksi nije ispunila nijedno obećanje koje je dala prevoznicima nakon januarskog protesta

Izvor: KURIR/D.Š.

Udruženje međunarodnih prevoznika očekuje da Upravni sud do srijede poništi odluku Uprave policije o zabrani njihovog protesta, ali se, kako su kazali, nadaju i da im neće trebati novi protest odnosno da će Vlada ispuniti obećano, pišu Vijesti, a prenosi agencija MINA.

Na konferenciji za novinare tog Udruženja je saopšteno da Vlada u praksi nije ispunila nijedno obećanje koje je dala prevoznicima nakon januarskog protesta. Više od 90 odsto crnogorskih vozača kamiona od 10. aprila više neće moći ući u EU jer su već ispunili kvotu iz novog Šengen pravila, prenose Vijesti.

Predsjednik udruženja Đorđije Lješnjak, kazao je da njihove kolege iz regiona i Evropske unije (EU) nemaju probleme kakve oni imaju sa institucijama Crne Gore i da crnogorski sektor drumskog transporta koji broji više hiljada zaposlenih za godinu neće ni postojati ukoliko se ti problemi ne rješe.

On je naveo da nijesu tačne izjave minista finansija Novice Vukovića da im se pretplaćeni dio poreza na dodatu vrijednost (PDV) sada vraća u zakonskom roku, da je ubrzan povrat akciza i da je produžen carinski postupak na 72 sata, što je bio dio njihovih zahtjeva prema Vladi.

Lješnjak je kazao i da fitosanitarna inspekcija na graničnim prelazima nije počela da radi kako im je obećano u januaru kada su prekinuli protest, niti je pokrenuto pitanja beneficiranog staža za prevoznika što im je takođe bilo obećano.

Lješnjak je naveo da su od države umjesto obećanja o rješavanju problema dobili ignorisanje, a umjesto odgovornosti ćutanje i da je to postao način na koje institucije funkcionišu.

On je kazao da imaju pismeno obećanje – mejl iz januara od potpredsjednika Vlada Nika Đeljošaja, sa kojim su tada vodili pregovore, da će zahtjevi biti ispunjeni ali da se to u praksi nije desilo, odnosno da je situacija u međuvremenu postala još gora.

“Naši zahtjevi bili su minimalni da bi ostali i nastavili da radimo, zapošljavamo i doprinosimo ekonomiji. Naši prihodi su većinom iz inostranstva na osnovu izvoznih usluga, odnosno mi smo jedna od rijetkih izvoznih grana privrede. Ne tražimo nikakvu pomoć već samo ono na šta imamo pravo i što imaju naše kolege iz regiona i EU”, kazao je Lješnjak.

On je naveo da se ponovo na povrat PDV-a čeka mjesecima preko zakonskog roka od 30 do 60 dana, odnosno da država zadržava i koristi njihov novac dok prevozničke firme za troškove poslovanja istovremeno moraju uzimati kredite po visokim kamatama.

Prema njegovim riječima, tumačenje Ministarstva finansija je da povrat akcize za prevoznike može da iznosi najviše 11 centi po litru zbog direktiva EU, a da je to najmanji povrat u regionu od kojih su i ostale države kandidati za EU.

On je naveo da Uprava carina i dalje od njih očekuje da carinske procedure završe za 24 sata, kao i da digitalni sistem i dalje ne radi već dio dokumentacije moraju da fizički nove u ispostave.

Lješnjak je kazao i da je rok od 72 sata za carinske procedure, koji im je obećan ostao samo u teoriji jer za njega moraju slati posebne zahtjeve, a kada to urade Carina pokreće dodatne i nepotrebne kontrole i zadržava im vozila i po nekoliko dana, što doživljavaju kao maltretiranje.

On je naveo i da su carinski službenici često na bolovanju, a da na primjer njihov zahtjev za povrat akcize koji je zaprimio službenik koji zatim ode na bolovanje nijedan drugi službenik ne može da rješava, što izaziva dodatna čekanja i kašnjenja u povratu njihovog novca.

Lješnjak je kazao i da carinarnice međusobno nemaju usklađen rad, pa tako naprimjer carinarnica u Bijelom Polju, Podgorici ili Baru ne traže ista dokumenta, pa je tako jedan papir u jednoj neophodan, u drugoj nepotreban ali ta onda traži neki treći dokument koji ni jedna druga ne traži.

On je rekao da Crna Gora, za razliku od države regiona, nema potpisane bilateralne sporazume iz oblasti transporta sa više država, zbog čega moraju da traže posebne dozvole od crnogorskih institucija na koje se čeka mjesecima, a u međuvremenu oni gube poslove ili plaćaju penale.

Lješnjak je naveo da se sve manje mladih odlučuje za profesiju profesionalnog vozača zbog čega je to zanimanje postalo deficitarno u Crnoj Gori, zbog čega su i zatražili da se za njega odobri beneficirani radni staž kako bi bilo primamljivije.

Lješnjak je naveo i da Crna Gora nema bilateralne sporazume o povratu PDV-a, za razliku od država regiona. Naveo je primjer da ako naš prevoznik ima remont i popravke u Mađarskoj, gdje je PDV 30 odsto, na hiljadu eura plate PDV 300 EUR, ali da zbog toga što su iz Crne Gore nemaju povrat za razliku od kolega iz drugih država regiona.

“Sve to su nam značajni troškovi, koje naša konkurencija iz regiona nema, i koji značajno smanjuju našu konkurentnost. Od državnih institucija samo tražimo poštovanje i da rade svoj posao”, kazao je Lješnjak.

Od svih državnih funkcionera pohvalio je jedino ministarku evropskih integracija Majdu Gorčević, koja pokušava da rješi problem u pregovorima sa EU, ali da je to nedovoljno jer moraju i ostali da se uključe.

On je kazao i da članovi odbora za transport Privredne komore ne predstavljaju većinu prevoznika i da su nezadovoljni kako su ih zastupali u pregovorima sa državom i EU, zbog čega traže vanredne i hitne izbore kako bi prevoznici izabrali nove predstavnike u Privrednoj komori.

“Ukoliko budemo čekali na redovne izbore za godinu, tada više prevozničkog sektora u Crnoj Gori neće biti”, kazao je Lješnjak.

Njihov pravni zastupnik advokat Marko Milošević kazao je da rješenje Uprave policije o zabrani njihovog protesta koji je bio najavljen za 23. mart nije zasnovano na zakonu i da su im uskraćena prava koja imaju po Ustavu, zbog čega očekuje da Upravni sud poništi to rješenje.

On je kazao da će žalba na rješenje biti ujutro na stolu u Upravnom sudu i da je zakonski rok za odgovor 48 sati, odnosno do srijede.

“Protest je planiran na isti način i iz istih razloga kakav je bio u januaru kada je odobren. Odnosno pravni osnov se nije promjenio”, kazao je Milošević.

On je naveo da Ustav prepoznaje pravo na protest kao upoznavanje javnosti sa problemom i legitiman protisak na donosioce odluka da problem riješe.

Lješnjak je kazao da je ovo posljednjih godina jedini slučaj kada je zahtjev za protestom odbijen.

On je kazao da je protest bio planiran isto kao u januaru – u blizini graničnih prelaza gdje se obavlja međunarodni transport i u Luci Bar, da bi se dozvolio putnički saobraćaj a ograničio samo teretni, uz izuzetke za prevoz živih životinja, opasnih materija, ljekova i medicinskih sredstava i naftnih derivata za ustanove od javnog značaja.

Lješnjak je naveo da bi on trajao do ispunjenja zahtjeva, a da su naveli rok trajanja od 30 dana, iako bi željeli da on ne traje ni jedan sat.

“Mi prihodujemo samo kada se točak okreće“, dodao je Lješnjak.