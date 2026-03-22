Cijene više do sedam centi zbog nestabilnosti na svjetskom tržištu nafte

Cijene goriva u Crnoj Gori od 24. marta biće veće do sedam centi po litru, usljed oscilacija na svjetskom tržištu nafte. Eurosuper 98 koštaće 1,56 eura, eurosuper 95 1,52 eura, dok će dizel biti najskuplji – 1,57 eura po litru.

Ministar energetike Admir Šahmanović kazao je da je do promjene cijena došlo zbog nepredvidive volatilnosti tržišta, ističući da država prati situaciju i ima dovoljno rezervi za oko mjesec i po normalne potrošnje.

Dodao je da je u toku rekonstrukcija državnih rezervoara u Luci Bar, koji bi trebalo da budu spremni za šest mjeseci.