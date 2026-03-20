Kako se navodi, na današnjoj sjednici, Vlada Crne Gore donijela je odluke koje imaju za cilj zaštitu standarda građana i očuvanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, u uslovima izraženih poremećaja na međunarodnom tržištu naftnih derivata.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Odlukom da smanji akcize na gorivo Vlada direktno štiti građane, značajno smanjuje finansijski teret, čuvajući životni standard, dok istovremeno obezbjeđuje stabilnost tržišta i predvidivost za privredu, saopšteno je iz Ministarstva energetike.

Kako se navodi, na današnjoj sjednici, Vlada Crne Gore donijela je odluke koje imaju za cilj zaštitu standarda građana i očuvanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, u uslovima izraženih poremećaja na međunarodnom tržištu naftnih derivata.

Kako se ističe, odluke su donijete na predlog Ministarstva energetike i rudarstva, uz podršku premijera Milojka Spajića, kao i na osnovu prethodnih analiza i sagledavanja fiskalnih efekata od strane Ministarstva finansija.

"Ove odluke donošene su na osnovu pažljive i kontinuirane analize kretanja na globalnom tržištu. Upravo takav pristup omogućio je da mjere budu uvedene u pravom trenutku, ni preuranjeno, što bi moglo proizvesti dodatne poremećaje, ni sa zakašnjenjem koje bi imalo negativne posljedice po građane i privredu. Dok brinemo o očuvanju životnog standarda građana, jednako nam je važno da obezbijedimo stabilan poslovni ambijent, kao i sigurno i uredno snabdijevanje naftnim derivatima" naglasio je ministar energetike Admir Šahmanović, prenosi Dan.

U tom kontekstu, kako je istakao odlučeno je da se obračunski period za formiranje cijena naftnih derivata skrati sa 14 na 7 dana, kako bi se omogućilo brže usklađivanje sa tržišnim kretanjima i efikasnije reagovanje države.

" Sa druge strane, imajući u vidu snažan rast cijena na međunarodnom tržištu, Vlada je donijela odluku o smanjenju akciza. Akciza na EURODIZEL biće umanjena za 50%, dok će akcize na EUROSUPER 98 i EUROSUPER 95 biti smanjene za 25%" navodi se.

"Zahvaljujući ovim mjerama, umjesto da cijene dizela i benzina rastu za 31, odnosno 21 cent po litru, poskupljenje će biti minimalno, približno 4 centa po litru derivata. Time se jasno vidi koliko ova odluka direktno štiti građane, značajno smanjuje finansijski teret, čuvajući životni standard, dok istovremeno obezbjeđuje stabilnost tržišta i predvidivost za privredu. Nastavićemo da budno pratimo situaciju i donosimo odluke koje su u najboljem interesu građana i privrede. Razumijemo zabrinutost i zato ćemo i ubuduće reagovati odgovorno, vodeći računa da očuvamo stabilnost i sigurnost snabdijevanja"saopšteno je iz ministarstva.