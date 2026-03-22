U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničavanju točenja goriva na benzinskim stanicama, sa ciljem smanjenja problema sa snabdijevanjem naftnim derivatima.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Točenje goriva na benzinskim stanicama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno i 200 litara po pravnom licu i po fizičkom licu koje se bavi djelatnošću, uključujući i poljoprivredu.

Ograničenja će ostati na snazi u Sloveniji do daljnjeg. Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdevanju, a njeni pripadnici će biti dostupni i za transport goriva, i pozvala je distributere da koordiniraju isporuke od skladišta do benzinskih stanica, što će ubrzati isporuke goriva do pumpi.

Prodavci goriva moraće ujutru vladi da dostave nove izvještaje o stanju na svojim benzinskim stanicama. Vlada će potom odlučiti da li su potrebne dodatne mjere, najavio je u subotu uveče premijer Robert Golob.

Prema njegovim riječima, vlada želi da postigne ograničenja prodaje goriva, posebno strancima, zbog čega je izdala preporuku trgovcima na malo da pripreme mjere za strane državljane.

Problemi su uglavnom sa Petrolom, prema kome je premijer bio veoma kritičan u subotu. Međutim, ova kompanija je u subotu tvrdila da sa maksimalnom posvećenošću obezbjeđuju snabdijevanje svoje mreže.

(Večernji.hr/MONDO)