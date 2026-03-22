Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da je Vlada ove zemlje smanjila PDV na benzin i dizel sa 18% na 10%.

Nova mjera ograničenja cijena goriva stupa na snagu u ponoć 23. marta, trajaće dvije nedjelje, uz mogućnost produženja.

Prema procjenama, cijene benzina ostaće nepromijenjene, dok bi dizel mogao poskupjeti za oko tri do tri i po denara po litru. Uprkos tome, cijene goriva i dalje su među najnižima u regionu, što je dovelo do povećane potrošnje, jer građani iz susjednih zemalja dolaze da toče gorivo.

Premijer Hristijan Mickoski saopštio je da je potrošnja porasla za oko devet odsto, odnosno približno 150.000 litara dnevno više.

Istakao je da bi, bez ove mjere, cijene goriva značajno porasle.

Prema procjenama, građani će zahvaljujući smanjenju cijena uštedjeti oko 200.000 eura dnevno, odnosno oko 1,5 miliona eura sedmično.