Na parkiralištima iza Hrama Hristovog vrskrsenja i u Ulici 19. decembra preko puta istočne tribine stadiona pod Goricom od sada korisnici karticom mogu platiti parkiranje na izlaznoj rampi, bez odlaska do kućice.

Kako je kazao Nikola Lazović, direktor Parking servisa, ovakav način građanima olakšava plaćanje parkiranja.

,,Korisnici prilikom dolaska mogu parkirati vozilo bez uzimanja karte, dok sistem automatski evidentira registarske tablice pri ulasku. Prije izlaska potrebno je na parkomatu unijeti registarske oznake vozila i izvršiti plaćanje gotovinom ili karticom. Nakon toga, prilikom izlaska sistem ponovo očitava tablice i izračuna iznos, tu korisnik može prisloniti karticu i rampa se automatski podiže. Korisnici koji plaćaju karticom više ne moraju ići do kućice", rekao je Lazović, piše Dan.

Osim ova dva od nedavno na isti način funkcioniše i novi parking u Bloku pet.

,,Mi smo ranije imali šest smart parkinga i na njima se moglo plaćati karticom u kućici. Samo su dva imala mogućnost kartičnog plaćanja na izlaznoj rampi. Sada smo dodali tri nova smart parkinga i na njima omogućili kartično plaćanje na izlaznoj rampi. U naredna tri mjeseca imamo projekat da svako naše parkiralište ima mogućnost kartičnog plaćanja na izlazu", kazao je Lazović.

Lazović ističe da su na ovaj način omogućili jedinstveniji, brži i savremeniji način korišćenja parkinga.

,,Preko puta Gimnazije "Slobodan Škerović" krenuli smo sa pilot projektom gdje više nema printera i papira već su postavljene kamere i korisnici direktno ulaze i izlaze i takođe na izlazu imaju mogućnost plaćanja ili kod inkasanta ili elektronski preko aparata koji je postavljen na izlaznu rampu", kaže Lazović.