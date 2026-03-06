Francuski avion za evakuaciju građana iz UAE prekinuo let zbog raketne vatre. Situacija na Bliskom istoku postaje sve nestabilnija.

Izvor: Andreas Stroh / Zuma Press / Profimedia

Francuski avion na putu ka Bliskom istoku radi evakuacije francuskih državljana bio je primoran da se vrati ranije danas nakon raketne vatre u regionu.

Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro rekao je da je let, koji je iznajmila kompanija Er Frans, trebalo da pokupi francuske državljane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tabaro je rekao da povratak aviona pokazuje koliko je situacija u regionu nestabilna i koliko je teško bezbjedno sprovesti operacije evakuacije.

"Potpuno smo svjesni legitimnih očekivanja naših građana koji su tamo, ali njihov povratak može se obaviti samo pod garantovanim bezbjednosnim uslovima", poručio je Tabaro.

Stanovnici Dubaija su večeras dobili još jedno upozorenje na svoje mobilne telefone o predstojećem iranskom raketnom napadu, ali je upozorenje kasnije ukinuto.

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštile su da su u četvrtak presrele šest iranskih raketa i više od 100 dronova, bez smrtnih slučajeva ili težih povreda.

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) je u ponedeljak rekao da je 400.000 državljana Francuske u 12 zemalja Bliskog istoka gdje prebivaju ili su turisti.

SAD i Izrael su u subotu, 28. februara napali Iran, na šta je Teheran uzvratio raketiranjem Izraela, Kuvajta, Bahreina i drugih bliskoistočnih zemalja.

