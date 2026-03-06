Južna Koreja dogovorila nabavku 6 miliona barela nafte iz UAE kako bi stabilizovala rastuće cijene goriva izazvane eskalacijom rata na Bliskom istoku.

Izvor: Profimedia

Južna Koreja saopštila je da je postigla dogovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o nabavci 6 miliona barela sirove nafte, sa ciljem stabilizacije cijena energije koje su porasle zbog eskalacije rata na Bliskom istoku, prenosi AP news.

Kang Hun-sik, šef kabineta predsjednika Južne Koreje Li Dže Mjunga, izjavio je u petak na konferenciji za medije da su hitne zalihe namijenjene suzbijanju rasta cijena goriva koje je zabilježen ove nedelje.



